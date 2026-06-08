Djokovic manda mensaje a Zverev tras ganar Roland Garros: 'Silenciaste a los críticos'

Novak Djokovic felicitó públicamente a Alexander Zverev tras su histórica consagración en Roland Garros, donde el alemán consiguió su primer título de Grand Slam. El serbio, uno de los referentes del circuito y exnúmero uno del mundo, compartió un emotivo mensaje en el que celebró el logro de su colega y destacó la relación cercana que ambos han mantenido a lo largo de los años.

Sasha, te conozco desde que tenías 10 años. Entrenabas con mi hermano menor mientras yo competía contra tu hermano mayor, Mischa, en los grandes escenarios, tanto en el circuito juvenil como en el profesional. He cultivado una relación respetuosa y amistosa con toda tu familia durante muchos años", publicó Djokovic en redes sociales.

Además, Djokovic destacó la perseverancia de Zverev, quien ha tenido que superar momentos difíciles en su carrera, incluyendo lesiones y derrotas dolorosas en finales importantes. El serbio señaló que este título representa la recompensa a años de esfuerzo, disciplina y resiliencia del jugador alemán.

Tuvimos innumerables conversaciones sobre tácticas de tenis, estrategias, la vida, la familia y los negocios. Nos divertimos mucho dentro y fuera de la cancha. Sabiendo lo que tuviste que soportar con tu enfermedad desde pequeño, superando la mayor barrera mental que tenías dentro y silenciando a los críticos que pensaban que nunca ganarías un Grand Slam, esta victoria es aún más especial e inolvidable”, añadió Djokovic.

Finalmente, el mensaje concluyó con palabras de celebración por parte de Djokovic, quien expresó su alegría al ver a Zverev alcanzar un título tan esperado. El serbio afirmó que el triunfo en París es plenamente merecido y felicitó al nuevo campeón por haber cumplido uno de sus grandes objetivos deportivos.