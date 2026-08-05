Cumbre de emergencia en FIFA: aceptan errores, pero advierten que no tolerarán más ataques

La FIFA que dirige Gianni Infantino reconoció este miércoles que cometió errores en la gestión del proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), ofreció disculpas a sus 211 asociaciones miembro y anunció una revisión interna del proceso, al tiempo que advirtió que no tolerará nuevos ataques contra su integridad y que tomará "todas las medidas necesarias" para proteger su reputación.

En un comunicado emitido tras una reunión de la cúpula del organismo en Rabat, Marruecos, la FIFA admitió que el proceso para impulsar el FFE debió manejarse de otra manera, al reconocer que el Consejo y las asociaciones nacionales pudieron sentirse excluidos de las discusiones. También aceptó que hubo errores en la forma en que reaccionó después de que la propuesta fuera filtrada a la prensa.

A la reunión asistieron el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, y miembros de la Junta Directiva de la FIFA.

El organismo informó que envió una carta al Consejo de la FIFA y a las 211 federaciones afiliadas en la que ofreció una disculpa por lo ocurrido y se comprometió a corregir los procedimientos para evitar que una situación similar vuelva a repetirse. Además, anunció que realizará una revisión del proceso cuyos resultados serán presentados en la próxima reunión del Consejo.

Vista general de las oficinas en Rabat donde la FIFA celebró su reunión de emergencia. REUTERS

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La FIFA reiteró que el proyecto FIFA Forward Enterprise quedó definitivamente descartado. La iniciativa, que habría requerido la aprobación tanto del Consejo como de las asociaciones miembro, ya había sido retirada la semana pasada en medio de cuestionamientos por la falta de transparencia en su desarrollo.

Tras reconocer las fallas, el organismo endureció el tono y aseguró que, una vez cancelado el proyecto, no permitirá nuevos cuestionamientos contra su gobernanza.

Con el proyecto retirado, la FIFA ya no tolerará ataques contra su integridad, su buena gobernanza y el debido proceso, y tomará todas las medidas necesarias para proteger y salvaguardar su nombre y reputación", señaló el comunicado.

Pese a las críticas, la organización sostuvo que los errores fueron de procedimiento y comunicación, no de legalidad. Según afirmó, todas las decisiones relacionadas con el FFE se realizaron en pleno cumplimiento del marco regulatorio de la FIFA.

Líderes de FIFA cierran filas con Infantino

La reunión celebrada en Rabat también sirvió para cerrar filas en torno al liderazgo del organismo. Los integrantes del Consejo de Administración presentes expresaron su respaldo al presidente de Gianni Infantino, mientras que Infantino reiteró su apoyo al secretario general Mattias Grafström y a la administración de la FIFA.

El comunicado añade que las partes coincidieron en que los procesos internos, la comunicación y la interacción entre la presidencia, la secretaría general y los órganos de gobierno deben fortalecerse para mejorar la eficiencia y la transparencia de la institución.

La FIFA también destacó el trabajo realizado por su administración durante la organización de la Copa Mundial de 2026 y aseguró que continuará colaborando con las confederaciones y asociaciones miembro para fortalecer el programa FIFA Forward, destinado al desarrollo del futbol en todo el mundo.