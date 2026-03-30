"¡Impresionanti!" Zague se lanza contra aficionado que se burla de él

El nombre de Luis Roberto Alves Zague volvió a hacerse presente en redes sociales luego de que un aficionado se burlara del exfutbolista del América y Selección Mexicana al tomarle una foto y decirle el característico impresionanti, a lo que se lanzó contra él y le respondió de forma contundente y sarcástica: “¿Quieres que te enseñe?”

Previo a que México y Portugal se enfrentaran en la cancha del Estadio Banorte, Zague se dirigió a la explanada del recinto y diversos aficionados lo reconocieron, mismos que se acercaron con él para pedirle fotografías.

Uno de ellos decidió que era una buena idea burlarse del exfutbolista y al momento de tomarle la fotografía, lanzó el impresionanti que caracteriza al ahora comentarista de TV Azteca, quien le respondió molesto y de manera sarcástica para continuar su camino: “Quieres que te enseñe”.

Así se dio el momento que desató la risa hasta de los elementos de seguridad que cuidaban a Zague:

¿De dónde nació el ‘impresionanti’ de Zague?

A días de comenzar el Mundial de Rusia 2018, Luis Roberto Alves Zague estuvo en el ojo del huracán luego de que se filtrara un video íntimo, mismo que sepultó su relación amorosa y que dejó como punto de quiebre –en su carrera y en su vida- el impresionanti que mencionaba durante la grabación.

Semanas después, el ahora comentarista de TV Azteca volvió a los micrófonos y reapareció ante el ojo público, mismo que hasta el día de hoy (8 años después) recuerda dicho instante.

Posterior a este momento con el aficionado, Zague no ha dado declaración alguna sobre el suceso, sin embargo, durante la transmisión del México Vs Bélgica podría existir algún comentario al respecto que provenga por parte de Christian Martinoli o Luis García, quienes cuentan con una relación más allá de lo profesional con el exfutbolista.

BFG