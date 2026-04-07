Del Congreso al banquillo: El ambicioso plan de Cuauhtémoc Blanco para volver a las canchas

El balón no se le ha ido del todo a Cuauhtémoc Blanco. Cambió la cancha por la tribuna política, ocupó la oficina de gobierno en Morelos y hoy transita por el Congreso como diputado. Aun así, la idea de regresar al origen persiste, ahora desde la línea de banda.

En entrevista con TUDN, el exdelantero mexicano expuso un giro que no suena improvisado. Quiere ser entrenador. No desde la nostalgia, sino desde la preparación. Habla de estudiar, de formarse, de construir un perfil que no dependa de su pasado como figura sino de su capacidad para dirigir.

Un cuerpo técnico con viejos conocidos

El proyecto comienza a tomar forma con nombres que lo acompañaron en otra época. Ya conversa con Germán Villa e Isaac Terrazas. Excompañeros, cómplices de vestidor, posibles piezas de un cuerpo técnico que se cocinaría con memoria de cancha y códigos compartidos. La intención no es improvisar un banquillo, sino construirlo desde la experiencia acumulada.

He platicado con mi compadre (Germán Villa), le dije que hay que regresar al futbol, quiero ser entrenador. Lo estoy pensando, creo que sí, quiero ser entrenador. Le dije a Villa que hay que prepararnos para ser buenos entrenadores, también lo comenté a Isaac (Terrazas)”, sostuvo en diálogo con TUDN.

Germán Villa formaría parte del cuerpo técnico del Cuauh

Su nombre está ligado de forma inevitable al Club América, donde se convirtió en ídolo y símbolo de una época. Sin embargo, descarta tomar ese reto en el corto plazo. Prefiere avanzar sin atajos, entender el oficio, recorrer el camino que suele exigir la dirección técnica.

Hay que ir poco a poco. Ahorita no”, sostuvo sobre la posibilidad de dirigir a las Águilas, dejando en claro que su prioridad es concentrarse en tener una formación de manera gradual.

En su discurso aparece también una preocupación constante. El talento joven en México. Blanco insiste en que existe materia prima en los barrios, futbolistas con hambre que no encuentran escaparate. Su mirada no es nueva, pero mantiene vigencia en un sistema donde las oportunidades se estrechan antes de tiempo.

La figura de Blanco nunca ha sido plana. Mundialista, referente del futbol mexicano, protagonista de episodios brillantes y también de controversia. Su tránsito hacia la política amplió ese contraste. Hoy plantea otro movimiento. Volver al juego, aunque desde otra perspectiva.