Yankees vence a Giants en un Opening Day de MLB 2026 histórico con Netflix y árbitro robot

Bajo la niebla del Oracle Park, el beisbol dejó de ser un deporte de nostalgia para convertirse en un producto de vanguardia. En una noche donde las señales viajaron por fibra óptica a través de Netflix y las decisiones de los umpires fueron desafiadas por el sistema ABS, los Yankees de Nueva York recordaron que, por encima de la tecnología, sigue mandando el poder del Bronx.

La victoria por 7-0 sobre los Giants de San Francisco no fue sólo un triunfo inaugural; fue una declaración de principios. Tras un Spring Training en Florida, los Bombarderos aterrizaron en la costa oeste con la urgencia de quien no levanta un trofeo desde 2009, observando de reojo cómo los Dodgers de Los Ángeles presumen un bicampeonato que lacera el orgullo neoyorquino.

El rugido de la segunda entrada

El destino del encuentro se selló temprano. En el segundo inning, Nueva York desató una tormenta sobre el as de San Francisco, Logan Webb. El panameño José Caballero inauguró la pizarra con un doblete que mandó a Giancarlo Stanton al plato. Fue el inicio de un rally de cinco anotaciones que incluyó un sencillo productor de Ryan McMahon y un triple de Trent Grisham que limpió las bases, dejando a la bahía en un silencio.

Dos carreras más en la quinta, cortesía de un sencillo de Giancarlo Stanton, pusieron el último clavo en una noche donde la ofensiva de los Yankees fue implacable, a pesar de los cuatro ponches sufridos por Aaron Judge, una cifra que "El Juez" no registraba desde septiembre de 2024.

Aaron Judge no se ponchaba cuatro veces en un juego desde 2024. Getty Images via AFP

Max Fried se muestra sólido en la loma

Si el bateo puso el ruido, Max Fried puso el arte. En su salida, Fried lanzó una joya de seis entradas y un tercio, permitiendo apenas dos hits y una base por bolas. Su actuación lo coloca en un notabe espacio de los abridores de los Yankees en un Opening Day, emulando lo hecho por leyendas como David Cone (1996), Ron Guidry (1980) y Mel Stottlemyre (1967), quienes tuvieron actuaciones de seis o más rollos en la loma con sólo dos imparables.

Fried salió ileso de un sofocón en el primer capítulo con corredores en las esquinas y, a partir de ahí, se convirtió en un metrónomo humano, retirando a los últimos ocho bateadores que enfrentó.El día que el robot confirmó al hombre

Max Fried sólo permitió un par de imparables en seis rollos y dos tercios. Getty Images via AFP

El juego también grabó su nombre en los libros de historia por el uso del Sistema Automatizado de Bolas y Strikes (ABS). Fue el propio José Caballero quien, en la cuarta entrada, golpeó su casco para pedir la repetición de un strike cantado por Bill Miller. En las pantallas del estadio y en las de millones de suscriptores de streaming, la tecnología validó el ojo del umpire humano. El robot le dio la razón al veterano, marcando el inicio de una convivencia inédita entre la inteligencia artificial y el criterio de campo.

Mientras la defensa de los Giants mostró destellos con jugadas espectaculares de Harrison Bader y Jung Hoo Lee, también dejó ver las costuras que preocupan a su mánager. Un error de Luis Arráez en un bote de rutina permitió dos carreras, confirmando que la reconstrucción defensiva del equipo, pese a las contrataciones de figuras como Matt Chapman y Willy Adames, aún está en proceso de ajuste.

Los Yankees inician el 2026 con la solvencia de un equipo que se sabe observado por el mundo digital, pero con la mirada fija en el único objetivo que importa en la calle 161: el título número 28.