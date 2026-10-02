Ramos Mingo y Bueno lucen en el clásico América vs Cruz Azul 

El Clásico Joven en San Diego, California, no agradó a la afición de un abarrotado Snapdragon Stadium, luego de un empate sin goles; sin embargo, las Águilas del América dejaron buenas sensaciones con el estreno de sus nuevos defensas y la reaparición de Luis Ángel Malagón.

Pese a la igualdad sin anotaciones, luego del último encuentro de ambas instituciones (victoria de La Máquina por 4-3 en el estadio Banorte, en actividad del Apertura 2026), la afición americanista por fin vio en acción a sus últimos refuerzos.

El técnico azulcrema Guillermo Almada echó mano de los defensas centrales Santiago Ramos Mingo y Santiago Bueno como titulares (no han debutado en Liga MX).

Cumplieron los sudamericanos. Impecables ante el embate de los celestes, aunque su entendimiento sigue en construcción. La adaptación a la altura de la Ciudad de México sigue en proceso.

Entre las novedades del América también estuvo Luis Ángel Malagón. El portero regresó a una titularidad con el primer equipo tras la lesión que lo bajó del Mundial 2026 con la Selección Mexicana (rotura del tendón de Aquiles, en marzo pasado durante un juego de Concacaf Champions League ante Philadelphia Union).

Los ajustes de Almada fueron Kevin Álvarez, Ramos y Zendejas por los ingresos de Miguel Vázquez, Emilio Lara y Alexis Gutiérrez; Franco Rossano, Edwin Cerrillo y Carlos Álvarez por Dereck Jiménez, Ícaro y Cristian Borja.

Por su parte, el Cruz Azul modificó con las salidas de Jesús Orozco Chiquete y Charly Rodríguez por Gonzalo Piovi y Ariel Castro; Agustín Palavecino y Alan Mozo por Willer Ditta y José Calero; Alan Montes y Ralph Orquín por Suárez y Díaz.

América seguirá con actividad en Estados Unidos por la Fecha FIFA con juegos de preparación, para la reanudación de la Liga MX; el 4 de octubre se medirá en el Clásico Nacional contras Chivas, en Oakland.

Respecto a la campaña del Apertura 2026, las Águilas del América vuelan sublíderes, con 20 puntos (un juego pendiente), mientras que Cruz Azul bajo el mando de Joel Huiqui se coloca en el séptimo lugar, con 18 unidades.