Drama en el Thursday Night Football: Cleveland Browns liquidan a los Steelers en el último segundo

Los Cleveland Browns derrotaron de forma dramática a los Pittsburgh Steelers por 27-24 en el arranque de la Semana 4 de la NFL. El emocionante compromiso de Thursday Night Football se definió en los últimos diez segundos gracias a un espectacular gol de campo de 56 yardas convertido por el pateador novato Andre Szmyt.

Esta patada, la más larga en la naciente trayectoria profesional de Szmyt, sepultó las aspiraciones de los visitantes y catapultó provisionalmente a la escuadra de Cleveland al liderato de la cerrada división AFC Norte con una marca de 3-1.

Defensiva frena marca histórica de Aaron Rodgers

La velada en el Huntington Bank Field estuvo repleta de narrativas complejas. El legendario mariscal de campo de los Acereros, Aaron Rodgers, buscaba su victoria 14 en jueves para igualar el récord histórico de Tom Brady en este tipo de transmisiones primetime. Sin embargo, la línea defensiva de Browns le complicó la noche al QB de 42 años al que capturó en cinco ocasiones.

El encuentro comenzó favorable para Pittsburgh tras un pase de anotación de Rodgers hacia Roman Wilson. No obstante, la marea cambió radicalmente en el segundo cuarto cuando el esquinero estrella, Denzel Ward, interceptó un envío profundo de Rodgers, cortando una racha impecable del veterano y abriendo las puertas a la remontada.

La contundente respuesta de Cleveland

La ofensiva capitalizó de inmediato el intercambio de balón con una vistosa carrera de touchdown de 28 yardas por parte de Jaleel McLaughlin. Posteriormente, el ataque comandado por Deshaun Watson tomó ritmo: Quinshon Judkins anotó por la vía terrestre y el ala cerrada Harold Fannin Jr. atrapó un envío en las diagonales para irse al descanso con una cómoda ventaja de 21-10.

El tercer periodo se convirtió en una intensa batalla estratégica en la que las defensivas impusieron condiciones. A pesar de los constantes impactos recibidos, Rodgers demostró su conocida resiliencia en el último cuarto. Primero redujo la brecha con un envío de anotación para Darnell Washington y luego, tras una serie prolongada a solo 1:42 del final, empató 24-24 gracias a una conexión con Pat Freiermuth combinada con una exitosa conversión de dos puntos.

Szmyt y Delpit liquidan el juego

Con el reloj en contra, Watson orquestó una impecable serie ofensiva de última hora que posicionó el balón en rango de anotación. Szmyt ejecutó la patada definitiva con nervios de acero. Finalmente, a escasos segundos del silbatazo, el safety Grant Delpit selló la victoria al interceptar el último pase desesperado de Rodgers.