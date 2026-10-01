¡Venganza en postemporada! Atlanta Braves eliminan a los Phillies y avanzan a la Serie Divisional

Los Atlanta Braves se clasificaron a la Serie Divisional de la Liga Nacional (NLDS) al derrotar 6-2 a los Philadelphia Phillies en el decisivo Juego 3 de la Serie de Comodines, disputado ante un lleno total en el Truist Park.

Con esta victoria, la novena de Georgia puso fin a una racha negativa frente a sus acérrimos rivales de división, quienes los habían eliminado en las postemporadas de 2022 y 2023. El equipo dirigido por Walt Weiss se enfrentará ahora a los vigentes bicampeones de las Grandes Ligas, los Los Angeles Dodgers.

Ofensiva de Atlanta explota a puro poder

El ataque local no tardó en hacerse sentir y cimentó su triunfo mediante la vía del cuadrangular. En el mismo primer episodio, Michael Harris II descargó un panorámico bambinazo de tres carreras ante el abridor Aaron Nola, quien cargó con el revés tras regalar dos pasaportes consecutivos que embasaron a sus rivales antes del batazo.

Más adelante, en la cuarta entrada, el camarero Ozzie Albies amplió la ventaja a 5-0 con un jonrón de dos anotaciones frente al estelar Zack Wheeler, quien vino desde el bullpen con poco descanso en una estrategia desesperada del rival. Finalmente, el inicialista Matt Olson selló la pizarra en el séptimo capítulo con un vuelacercas solitario por todo el jardín central.

Estrategia de pitcheo y el regreso de Chris Sale

En la lomita, la estrategia de los mánagers de los dueños de casa funcionó a la perfección. El cuerpo técnico apostó por el zurdo Ray Kerr como abridor sorpresa para neutralizar a los peligrosos maderos zurdos de Kyle Schwarber y Bryce Harper. Kerr lució dominante al colgar ceros durante tres entradas y un tercio, permitiendo un solo imparable, retirándose entre ovaciones de los 41,731 aficionados presentes. El derecho Grant Holmes entró al relevo para acreditarse la victoria.

El momento cumbre del partido de la MLB lo protagonizó el as Chris Sale. A pesar de haber realizado más de 90 lanzamientos en el primer choque de la serie, Sale volvió al montículo con solo un día de descanso para sacar los últimos cuatro outs. Ponchó a Harper para extinguir la amenaza en el octavo capítulo y liquidó el noveno episodio abanicando a Bryan De La Cruz y a Otto Kemp.