Santos vs. Chivas EN VIVO: Los Guerreros buscan salir del fondo de la tabla ante el Rebaño de Milito
Santos no ha sumado en lo que va del Apertura 2026 y Guadalajara enfrenta la sequía de su goleador Armando "Hormiga" González
Por: Eduardo Estrada
Santos
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Chivas
sANTOS RECIBE A CHIVAS EN LA COMARCA LAGUNERA EN BUSCA DE SUS PRIMEROS PUNTOS DEL APERTURA 2026
pREVIA
1'Chivas mueve la redonda y ya se juegan los primeros 45 minutos en la cancha del Estadio Corona.
-Hugo Camberos va al campo de juego como titular con Chivas después de ser el mejor jugador del Campeonato Sub-20 de la Concacaf.
-Inicia el protocolo de la Liga MX previo al encuentro.
-¿Por qué la Hormiga González no juega hoy?
-La Hormiga González va a la banca. Así sale Chivas.
-Estos son los 11 Guerreros que salen a la cancha para enfrentar a Chivas.
-Así llegó el Rebaño de Diego Milito al Estadio Corona.
-Santos y Chivas regresan a Liga MX tras ser eliminados en Leagues Cup.
Los Guerreros no han sumado puntos en tres jornadas, mientras que Guadalajara busca acercarse a pustos de liguilla enfrentando la sequía de su goleador Armando "Hormiga" González.