Santos vs. Chivas EN VIVO: Los Guerreros buscan salir del fondo de la tabla ante el Rebaño de Milito

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1' Chivas mueve la redonda y ya se juegan los primeros 45 minutos en la cancha del Estadio Corona.

- Hugo Camberos va al campo de juego como titular con Chivas después de ser el mejor jugador del Campeonato Sub-20 de la Concacaf.

- Inicia el protocolo de la Liga MX previo al encuentro.

- ¿Por qué la Hormiga González no juega hoy? Olympiacos pone millones de dólares sobre la mesa de Chivas por 'Hormiga' González.

- La Hormiga González va a la banca. Así sale Chivas.

- Estos son los 11 Guerreros que salen a la cancha para enfrentar a Chivas.

- Así llegó el Rebaño de Diego Milito al Estadio Corona.