Max Verstappen abre como el más veloz en Sepang; 'Checo' Pérez finaliza en último lugar

Max Verstappen lideró la primera práctica del Gran Premio de Bahréin en Malasia, en el regreso de la Fórmula 1 al circuito de Sepang, mientras el mexicano Sergio Pérez se ubicó en la posición 22.

Red Bull mostró ritmo en los primeros 60 minutos de actividad de este fin de semana, al alternarse con Mercedes el liderato bajo las esperadas condiciones climáticas extremas, con temperatura ambiente de hasta 33 grados Centígrados y que superaban los 55ºC en la superficie de pista.

Verstappen abrió con un registro de 1:39.400m con un juego de neumáticos suaves, superando por siete décimas a Kimi Antonelli, quien empezó su actividad con compuesto medio. Minutos después, el holandés mejoró a 1:38.883m.

En la segunda mitad de la tanda, los simulacros con tanques vacíos se convirtieron en prioridad, con Isack Hadjar, en el segundo auto de Red Bull cronometrando 1:38.303m; si bien George Russell mejoró por cuatro décimas exactas lo hecho por el francés, Verstappen volvió a imponer condiciones con 1:37.520m., siendo el más veloz en los Sectores 1 y 3.

Las simulaciones de calificación continuaron en los últimos 20 minutos, aunque ya no hubo cambios en los primeros sitios, por lo que Verstappen quedó delante de Russell, Hadjar (quien sancionará por cambio de componentes en su unidad de potencia) y Charles Leclerc, el último de los que terminó a menos de un segundo del primer sitio.

Antonelli completó los cinco primeros, por delante de Lewis Hamilton, Pierre Gasly, Liam Lawson, Arvid Lindblad (quien también cambiará componentes de su motor) y Nico Hulkenberg. Los pilotos de McLaren acabaron fuera de los diez primeros lugares, con Oscar Piastri ocupando la posición 11 y Lando Norris, la casilla 12.

Sergio Pérez completó 24 giros en este ensayo inicial, pero como se esperaba, al no usar el motor actualizado de Ferrari y al volver a sufrir con el despliegue de energía eléctrica, tanto el tapatío como Valtteri Bottas cerraron el pelotón.

Al principio, el mexicano registró una vuelta de 1:43.182m, para luego mejorar a 1:42.300m, siempre con el neumático medio. Al pasar al compuesto suave, el piloto de Cadillac mejoró a 1:40.820m, pero acabó al final del clasificador, con déficit de 3.3s ante Verstappen y quedando 20 milésimas por detrás de su coequipero finlandés.

En este primer entrenamiento, Bottas acabó dos décimas por detrás de Carlos Sainz y con déficit cercano a las tres décimas ante Franco Colapinto, quien al estar condenado a un castigo de cinco sitios por el accidente que provocó en Azerbaiyán, también cambiará componentes en su unidad de potencia.

No hubo incidentes en esta práctica, aunque al principio, pilotos como Hamilton y Liam Lawson tuvieron deslices al llegar a la horquilla de la última curva. En los minutos finales, Esteban Ocon estuvo cerca de despistarse al salir de la Curva 3 mientras intentaba rebasar a Sainz, quien no disminuyó la velocidad.

La segunda práctica en el circuito de Sepang arrancará este viernes a las 2:00 AM (Tiempo del Centro de México).