Xolos cambia de horario y jugará en la madrugada ante Mazatlán

Los Xolos de Tijuana jugarán en la Jornada 7 del Clausura 2026 con un horario poco habitual que provocará que, en el centro del país, el partido termine ya entrada la madrugada.

El duelo entre los fronterizos y Mazatlán FC, programado para el sábado 21 de febrero en el Estadio Caliente, cambió oficialmente de las 19:00 a las 21:00 horas tiempo local, es decir, a las 23:00 horas en la Ciudad de México.

La modificación fue solicitada por el conjunto tijuanense y contó con la anuencia del equipo sinaloense. A través de sus canales oficiales, la Liga MX confirmó el ajuste: el encuentro se disputará a las 21:00 horas en Tijuana, lo que, debido a las dos horas de diferencia con respecto al centro del país, provocará que el silbatazo inicial suene a las 23:00 y que el partido concluya alrededor de la 01:00 del domingo 22 de febrero.

No es un horario común para la afición del centro, acostumbrada a ver a los fronterizos a las 21:00 horas tiempo del centro cuando juegan a las 19:00 locales. Sin embargo, la diferencia geográfica le permite al club explorar esta franja nocturna sin alterar su dinámica en casa. De hecho, no es la primera vez que recurre a este recurso: recientemente disputó un partido de liguilla ante Tigres UANL en un horario similar, también bajo las luces del Caliente y con un desenlace que se extendió hasta altas horas para buena parte del país.

Aunque no se detallaron motivos oficiales más allá de la solicitud del club local, el movimiento también evita un cruce directo con uno de los encuentros más atractivos de ese fin de semana. El partido entre Cruz Azul y Chivas está programado a las 21:00 horas tiempo del centro, por lo que mantener el horario original habría significado competir de manera frontal por audiencia en televisión y plataformas digitales.

Así, el choque entre los fronterizos y Mazatlán se convertirá en el último compromiso sabatino de la jornada para buena parte del país. En la frontera será un partido nocturno habitual; en el centro, en cambio, será una cita que cruzará la medianoche, confirmando que en la Liga MX la geografía también influye en el reloj.