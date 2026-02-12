COI descalifica a ucraniano Heraskevich por su casco homenaje a atletas caídos

El deportista ucraniano Vladislav Heraskevich, que quería usar un casco con imágenes de deportistas fallecidos durante el conflicto con Rusia, fue descalificado este jueves de las pruebas de skeleton de los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán-Cortina 2026, informó el Comité Olímpico Internacional (COI).

Ha sido descalificado", confirmó un portavoz del Comité Olímpico Ucraniano.

En un comunicado, el organismo internacional afirmó que el competidor "no podrá participar" en los Juegos Olímpicos de Invierno "tras negarse a cumplir las directrices del COI sobre la expresión de los atletas".

El COI había propuesto el martes al ucraniano llevar un brazalete negro en lugar del casco, como medida excepcional ante su caso.

Esta mañana, a su llegada a las instalaciones de la competición, Heraskevich se reunió con la presidenta del COI, Kirsty Coventry, que le explicó por una última vez la postura del COI. Como en las reuniones anteriores, él se negó a cambiar la suya", argumentó la instancia olímpica en un largo texto explicativo.

En esas condiciones, "se tomó la decisión por parte de los jueces de la Federación Internacional (de Bobsleigh y Skeleton, IBSF), basándose en el hecho de que el casco que quería llevar no se ajusta a la reglamentación", añade el comunicado.

"El COI decidió por ello, con pesar, retirarle su acreditación para los Juegos Olímpicos de 2026. A pesar de las numerosas conversaciones y discusiones en persona con Heraskevich (...) no quiso llegar a un punto de encuentro", añadió el COI.

Kirsty Coventry, presidenta del COI.

Kirsty Coventry quería encontrar solución

La presidenta del COI dijo que había querido reunirse con el atleta en persona en un último intento por salir del punto muerto.

No tenía previsto estar aquí, pero pensé que era muy importante venir y hablar con él cara a cara", dijo Coventry a los periodistas. "Nadie, y menos yo, está en desacuerdo con el mensaje, es un mensaje poderoso, es un mensaje de recuerdo, de memoria. El reto era encontrar una solución para el campo de juego. Lamentablemente, no hemos podido encontrar esa solución", añadió, con la voz entrecortada. "Tenía muchas ganas de verlo competir. Ha sido una mañana muy emotiva".

"Se trata, literalmente, de las normas y reglamentos y, en este caso, tenemos que ser capaces de mantener un entorno seguro para todos y, lamentablemente, eso significa que no se permite ningún mensaje".

Este es el precio de nuestra dignidad: Heraskevich

En un mensaje en la red social X, Heraskevich defendió su punto de vista. "Este es el precio de nuestra dignidad", afirmó.

El abanderado de Ucrania en estos Juegos Olímpicos participó el lunes y el miércoles en los entrenamientos con un "casco memorial", según el término usado por su entorno, de color gris y que lleva las imágenes serigrafiadas de varios de sus compatriotas fallecidos en la guerra.

El presidente de Ucrania, Volodomir Zelenski, había aplaudido su iniciativa.

"Su casco lleva los retratos de nuestros deportistas caídos a manos de Rusia. El patinador artístico Dmytro Sharpar, caído en combate cerca de Bajmut; Yevhen Malyshev, biatleta de 19 años, caído a manos de los ocupantes cerca de Járkov; y otros atletas ucranianos cuyas vidas fueron arrebatadas por la guerra librada por Rusia", enfatizó Zelenski el lunes en Telegram.

Con información de AFP y Reuters.

*mcam