Ferrari domina y "Checo" Pérez lucha contra los problemas el jueves en los test en Bahréin

El mexicano Sergio “Checo” Pérez finalizó la segunda jornada de la pretemporada 2026 de la Fórmula 1 en Bahréin en la posición 15, esto luego de un jueves donde Ferrari controló la sesión con el monegasco Charles Leclerc.

“Checo” Pérez manejó el Cadillac solamente durante la sesión matutina (fe de errata: el texto menciona vespertina pero luego aclara que fue en la mañana), tal como estaba planificado por la escudería luego de que el miércoles fue el turno del finlandés Valtteri Bottas de abrir la sesión.

Pérez logró un mejor tiempo de 1m38.653s y completó 42 giros durante la mañana para posicionarse por delante del Mercedes de Andrea Kimi Antonelli. El italiano tuvo problemas con su monoplaza y no pudo completar el programa dejando el coche al británico George Russell.

En contraparte, Bottas logró llevar al Cadillac a la octava posición en una simulación de vuelta rápida con un giro de 1m36.824s, mostrando el potencial del coche. Leclerc detuvo el cronómetro con Ferrari en 1m34.273s, superando por medio segundo lo hecho por Lando Norris. El campeón del mundo logró la mayor cantidad de giros con 149, 10 más que el integrante de la casa italiana. El Haas de Oliver Bearman se mostró consistente consiguiendo 130 vueltas y quedándose con la tercera posición.

Contratiempos para "Checo" Pérez en la sesión matutina de Bahréin

Al inicio de la sesión, el monoplaza de Sergio Pérez quedó detenido en la curva 10, lo que obligó al equipo a trabajar a contrarreloj en el garaje. Tras perder casi una hora, el mexicano logró reincorporarse para finalizar en la octava posición hasta ese momento. Fue justo durante las primeras horas cuando Leclerc y Norris marcaron sus registros.

¿Cuándo vuelve a probar Sergio Pérez en Bahréin?

Los primeros test de pretemporada en Bahréin terminan este viernes con Sergio Pérez rodando en la sesión vespertina.