José Urquidy queda fuera del Clásico Mundial 2026 tras firmar con Pittsburgh

José Urquidy no estará en el Clásico Mundial de Beisbol 2026. La Selección Mexicana pierde a uno de sus brazos con mayor recorrido luego de que el derecho sinaloense firmara la semana pasada un contrato garantizado por 1.5 millones de dólares y un año con los Piratas de Pittsburgh.

El acuerdo contempla su incorporación inmediata a la organización y está proyectado para tener un lugar en la rotación abridora, aunque deberá ganarse oficialmente su sitio durante el spring training, lo que le impedirá lanzar con México como lo hizo en la edición de 2023.

Nacido en Mazatlán y de 30 años, Urquidy debutó en 2019 y acumula seis temporadas en Grandes Ligas con marca de 27-16 y efectividad de 4.00. Además, es el lanzador latinoamericano con más triunfos en la historia de la Serie Mundial, con tres victorias obtenidas entre 2019 y 2022, un registro que respalda su experiencia en escenarios de máxima presión.

En 2025 regresó a MLB con los Tigres de Detroit tras superar una lesión de hombro que lo alejó durante 2024. Aunque solo tuvo dos apariciones como relevista, permitió dos carreras en dos entradas y un tercio, mostrando señales claras de recuperación.

Su regreso al beisbol invernal con los Venados de Mazatlán terminó de consolidar esa percepción. En seis aperturas dejó marca de 3-1 con efectividad de 1.09, confirmando que estaba sano y competitivo rumbo a 2026. Paradójicamente, ese mismo impulso que le abrió nuevamente las puertas en Grandes Ligas terminó por cerrarle el camino al Clásico Mundial.

En su lugar se integra Roel Ramírez, quien ya sabe lo que es estar en este escenario. Aunque no lanzó, formó parte del roster mexicano en el Clásico Mundial 2023, cuando sustituyó a Julio Urías después de que el zurdo dejara de estar disponible tras abrir el duelo de cuartos de final contra Puerto Rico.

Ramírez estuvo habilitado para el partido de semifinales frente a Japón, pero no fue utilizado. Ahora tendrá una nueva oportunidad de aportar en el escenario internacional, mientras México deberá reorganizar su pitcheo sin uno de los nombres que originalmente estaba contemplado para encabezar la experiencia en el torneo.