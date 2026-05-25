Yolanda Andrade y Julio César Chávez protagonizan emotivo encuentro con un beso

Yolanda Andrade y Julio César Chávez protagonizaron un emotivo encuentro con un beso en la boca, demostrando así el gran cariño que se tienen.

A través de sus redes sociales, Yolanda Andrade compartió el momento que pasó con la leyenda del boxeo en México.

Yolanda Andrade y Julio César Chavez se besan en la boca

Yolanda Andrade y Julio César Chávez. Especial

En medio de sus duras batallas de salud, la conductora mexicana fue visitada por su amigo Julio César Chávez.

Trasciende que el encuentro estuvo cargado de lágrimas y complicidad, además de un tierno beso que protagonizaron y encendió las rede sociales.

En el video compartido, Yolanda escribió:

Ayer fue un día Inolvidable. Gracias a Todos los corazones que lo hicieron posible. Con Amor Siempre”.

En las imágenes se observa a la presentadora y al exboxeador abrazados, mientras él le dice que le tiene que echar más ganas. En ese momento, Julio César se acerca y le planta un beso en la boca, al que le corresponde Yolanda.

Luego de ello, la también actriz le pidió grabar un video junto a ella en donde le pidiera ‘echarle hue...’.

Échale ganas, solo por hoy voy a estar bien, solo por hoy me la voy a pasar a toda m...”, dijo Julio Césr Chávez.

¿Qué relación hay entre ambos?

Julio César Chávez y Yolanda Andrade mantienen una relación de amistad cercana desde hace varias décadas.

Se conocieron en os años de mayor fama de Chávez como boxeador y Andrade como figura de la televisión y el espectáculo en México.

De acuerdo con declaraciones de amos, su relación ha estado marcada por fiestas, excesos y posteriormente procesos de rehabilitación y apoyo mutuo.

Yolanda Andrade y Julio César Chávez. Especial

Yolanda Andrade ha contado en entrevistas que durante los años noventa compartieron periodos de adicciones al alcohol y las drogas. Con los años, ambos dijeron haber dejado atrás esas adicciones. Chávez convirtió parte de su experiencia en un discurso público sobre rehabilitación y abrió clínicas para atender personas con problemas de consumo.

En los últimos años, Chávez ha mostrado respaldo público hacia Yolanda Andrade durante sus problemas de salud. En 2025 y 2026 aparecieron juntos en videos y fotografías publicados en redes sociales, donde el exboxeador intentó frenar rumores sobre el estado de la conductora y dejó ver que seguían teniendo contacto frecuente.

¿Qué enfermedad tiene Yolanda Andrade?

La conductora y actriz mexicana Yolanda Andrade ha enfrentado diversos problemas de salud desde 2023. Ese año informó que le detectaron un aneurisma cerebral, una condición en la que una parte de un vaso sanguíneo del cerebro se dilata y puede provocar complicaciones neurológicas graves si se rompe. A partir de entonces comenzó a presentar síntomas como fuertes dolores de cabeza, sensibilidad a la luz, problemas de visión y dificultades para hablar en algunos momentos. La propia conductora explicó que tuvo que reducir sus actividades laborales y ausentarse temporalmente de programas de televisión.

Con el paso del tiempo surgieron especulaciones sobre otros posibles diagnósticos. Algunas figuras del espectáculo mencionaron enfermedades como esclerosis múltiple o problemas autoinmunes, pero Yolanda Andrade no confirmó públicamente esos padecimientos.

Durante 2025 y 2026 reapareció en redes sociales y videos junto a amigos cercanos, entre ellos Julio César Chávez, quien pidió respeto ante los rumores sobre su estado de salud. Andrade ha dicho que continúa en recuperación y que intenta mantenerse activa mientras sigue sus tratamientos médicos. Aunque su condición exacta no ha sido detallada completamente por sus médicos, públicamente el diagnóstico que ella misma confirmó fue el aneurisma cerebral y las complicaciones neurológicas derivadas de éste.

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