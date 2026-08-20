Vucetich responde a su doble chamba en Tigres: “ya soy más regio”
Víctor Manuel Vucetich se desempeñará como Vicepresidente Deportivo y como técnico interino de Tigres
Víctor Manuel Vucetich tendrá doble chamba con Tigres: técnico interino y como Vicepresidente Deportivo. Este jueves 20 de agosto de 2026 se realizó su presentación oficial, donde destacó que es tampiquense, pero ya es más regio, además de resaltar que se unió a las filas del cuadro felino porque es profesional, luego de su paso exitoso por los Rayados de Monterrey.
“Uno ha sido profesional. Me ha tocado estar en los dos bandos. El primer periodo fue en el 95 con el equipo de Tigres y después vino otro periodo en el 99 cuando. Posteriormente, vino la incorporación a Monterrey. Estamos dispuestos a las invitaciones, a las instituciones que nos brindan esa oportunidad y nos dan esa confianza.
Creo que es un halago poder tener la confianza de ellos. Como profesionales estamos deseosos de tener la oportunidad de ayudar y que mejor estando en casa, prácticamente ya soy más regiomontano, soy tampiquense, pero me considero regio literalmente por los años que llevo viviendo en la localidad”, destacó en conferencia de prensa.
Vucetich recordó que la idea de integrarse al cuadro de la Liga MX se dio hace cuatro o seis meses, incluso llegó a comentársela a Mauricio Doehner. Para él era importante ya no viajar tanto y ahora se dio la oportunidad de trabajar en casa.
VUCETICH SOBRE SER TÉCNICO INTERINO: “SE IRÁ EVALUANDO”.
Por otro lado, Víctor Manuel Vucetich será técnico interino de Tigres y este periodo se evaluará. El estratega afirmó que no dependerá de decisiones precipitadas para nombrar a su sucesor de manera permanente.
“Es un interinato que se va a seguir evaluando, va a depender de no tomar decisiones precipitadas. La decisión que se toma debe de ser para bien, no tiene que ser con el tiempo encima sino porque es una necesidad. Se puede llevar a cabo durante un periodo determinado y se irá evaluando constantemente de acuerdo a los objetivos que se puedan estar teniendo”, señaló el llamado “Rey Midas”.