Mundial Femenil 2027: FIFA confirma calendario y sedes

Este jueves, la FIFA oficializó el calendario para la Copa Mundial Femenina que se disputará en Brasil a partir del 24 de junio de 2027. El torneo tendrá como principal sede el Estadio Maracaná, en Río de Janeiro, donde se jugarán tanto el partido inaugural como la final.

La competencia contará con ocho sedes distribuidas a lo largo de Brasil. Cada uno de los estadios recibirá al menos siete partidos durante el torneo y, como mínimo, uno de ellos corresponderá a la fase de eliminación directa.

¿Cuándo se juega la Copa del Mundo Femenina?

La Copa Mundial Femenina comenzará el 24 de junio con el partido de Brasil, selección anfitriona, contra un rival por confirmar en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro.

La fase de grupos se disputará del 24 de junio al 8 de julio, periodo en el que las 32 selecciones participantes buscarán avanzar a la segunda ronda del torneo.

Los octavos de final se jugarán del 10 al 13 de julio, mientras que los cuartos de final están programados para el 16 y 17 de julio.

Las semifinales se disputarán el 20 y 21 de julio. Posteriormente, el partido por el tercer lugar se llevará a cabo el 24 de julio en São Paulo.

La final está programada para el domingo 25 de julio en el Estadio Maracaná, que será nuevamente el escenario principal de la Copa Mundial Femenina.

¿Dónde se jugará el Mundial Femenil 2027?

Brasil recibirá la Copa Mundial Femenina en ocho sedes. El Estadio Maracaná será el escenario de la inauguración y de la final, mientras que el resto de los estadios también tendrán participación durante las distintas etapas del torneo.

Las ocho sedes que albergarán un mínimo de siete partidos, incluyendo al menos uno de eliminación directa, son:

Arena Castelão | Fortaleza

Arena Pernambuco | Recife

Estadio Nacional | Brasilia

Arena Fonte Nova | Salvador

Estadio Mineirão | Belo Horizonte

Arena Itaquera | São Paulo

Estadio Beira-Rio | Porto Alegre

Estadio Maracaná | Río de Janeiro

Con esta distribución, el torneo tendrá actividad en diferentes puntos del territorio brasileño durante las poco más de cuatro semanas de competencia.

¿Qué equipos ya están clasificados al Mundial Femenil?

Hasta el momento, 18 selecciones ya tienen asegurado su lugar en la Copa Mundial Femenina de 2027, incluida Brasil por su condición de país anfitrión.

Brasil (país anfitrión)

Australia (AFC)

RP China (AFC)

Japón (AFC)

RPD de Corea (AFC)

República de Corea (AFC)

Filipinas (AFC)

Colombia (CONMEBOL)

Argentina (CONMEBOL)

Nueva Zelanda (OFC)

Alemania (UEFA)

Dinamarca (UEFA)

España (UEFA)

Francia (UEFA)

Argelia (CAF)

Marruecos (CAF)

Camerún (CAF)

Malaui (CAF)

El resto de las selecciones que participarán en el torneo se definirán mediante la parte final de las eliminatorias de CONCACAF y UEFA, además del Torneo Clasificatorio Intercontinental.

De esta manera, Brasil recibirá a 32 selecciones en la Copa Mundial Femenina de 2027, con España como vigente campeona y el Estadio Maracaná como escenario de los dos partidos que abrirán y cerrarán la competencia.