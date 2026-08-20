Stan Wawrinka y un legado en el tenis imborrable: “Mi tiempo en la cancha fue increíble”

Este 2026, el tenis sufrirá mucho con la despedida de un jugador que por muchos años compitió en lo más alto contra los mejores del mundo: Stan Wawrinkka.

Sin embargo, para fortuna de toda la afición mexicana, el suizo está viviendo parte de su temporada de despedida en Cancún con el Country Open.

En palabras para Excélsior, Wawrinka habló acerca de cómo quieren que lo recuerden en el mundo del tenis y sobre todo como persona.

Para mí, todo se resume en la pasión por el juego; siempre lo he dado todo por el deporte que disfruto y amo, e intentado retribuir a los aficionados”, refirió.

Wawrinka agradeció a todos los fans que siempre lo apoyaron en su carreta Eduardo Cristobal

Durante muchos años, Stan compitió a la par de los grandes tenistas e incluso puede presumir que obtuvo una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 junto a su compatriota Roger Federer.

A pesar de que lleva algunos años sin la obtención de algún título ATP, es muy querido por la afición, algo que para Stan es muy reconfortante.

Me siento afortunado por todo lo que he hecho y por haber recibido tanto cariño de ellos este año; es algo que valoro profundamente”, señaló.

Ante su última temporada en el tenis profesional, Wawrinka no pudo contenerse y afirmó que su estadía en este deporte fue maravillosa.

Estoy muy agradecido por todo lo hecho y conseguido. Sí, mi tiempo en la cancha fue increíble”, sentenció.

A sus 41 años, sigue compitiendo en lo más alto y ganando partidos contra rivales que son más jóvenes y a pesar de que ha tenido lesiones que le costaron, físicamente se siente bien, sobre todo por estar luchando acá en Cancún.

“Ya no soy ningún jovencito, tengo 41 años, así que todo se vuelve un poco más difícil con la edad; aun así, me he estado esforzando al máximo. Me va bastante bien, he estado entrenando duro y siempre trato de mejorar en lo que puedo", mencionó.

¿Por qué eligió Cancún y México como parte de su gira de despedida?

Desde que comenzó este año, el tenis se sacudió con la noticia de que está era la última temporada de Stan Wawrinka en el tenis profesional y cuando se supo que el suizo iba a jugar en México, nadie quería perdérselo.

Ante un jugador de tal magnitud y de una carrera envidiable, algunos se preguntaron el por qué decidió venir a nuestro país, algo que el propio Stan contestó.

"Vine el año pasado y creo que la organización es excelente. Disfruté mucho de la experiencia anterior y estoy muy agradecido por haber podido jugar, así que quería volver. Ha sido fantástico; creo que todos los jugadores opinan lo mismo: la organización es increíble y tenemos suerte de poder jugar aquí” sentenció.

Hoy, en par de horas, Wawrinka buscará su pase a Cuartos de Final del Cancún Country Open, donde se medirá ante el ruso Roman Safiullin. Está será la tercera ocasión que se enfrenten, en una sede donde seguramente será muy aclamado por la afición mexicana.