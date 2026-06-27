¿Cómo logró Cabo Verde el milagro más grande de la historia del Mundial y desafió las probabilidades?

En casi cualquier partido de Copa del Mundo el silbatazo final marca el comienzo del éxodo. Miles de personas buscan el estacionamiento, el transporte público o el siguiente bar. En Houston ocurrió exactamente lo contrario. Tres horas después del empate sin goles entre Cabo Verde y Arabia Saudita, los alrededores del estadio seguían convertidos en una celebración que parecía negarse a aceptar que el encuentro había terminado.

No era la euforia de un campeón. Era el privilegio de haber sido testigo de una improbabilidad, algo más difícil de encontrar en el deporte moderno.

Banderas azul celeste con diez estrellas giraban sobre los hombros de aficionados que seguían cantando. Algunos mexicanos se unían a los festejos como si el éxito también les perteneciera. Familias enteras pedían fotografías con seguidores caboverdianos. Un niño sostenía un cartel que decía "Small Islands, Big Dreams".

Cabo Verde fesejó su histórico resultado el viernes por la nochel REUTERS

Dentro del vestuario la escena era todavía más íntima. La música no dejaba espacio para el silencio. Había baile, abrazos interminables, humo de habanos y jugadores que se negaban a quitarse la camiseta porque entendían que estaban viviendo el instante más importante en la historia deportiva de su país.

A miles de kilómetros del archipiélago africano, Houston se convirtió por una noche en la capital emocional de Cabo Verde. Y nadie parecía tener prisa por marcharse.

Porque todos comprendían que acababan de presenciar una de esas historias que sólo la Copa del Mundo es capaz de escribir.

Cuando comenzó este Mundial, Cabo Verde parecía un invitado de cortesía. Uno de esos equipos cuya presencia sirve para recordar que el torneo ahora tiene 48 participantes y que la FIFA abrió sus puertas a naciones que antes apenas soñaban con clasificarse.

Su nombre aparecía al final de casi todas las predicciones. La supercomputadora de Opta realizó 25 mil simulaciones antes del torneo y únicamente en el 32.9 por ciento de ellas Cabo Verde conseguía avanzar a la fase de eliminación directa. Sólo tres selecciones llegaban con menos probabilidades.

El archipiélago cuenta con poco más de medio millón de habitantes. Su territorio es apenas una colección de islas volcánicas frente a la costa occidental de África. Nunca antes había jugado un Mundial. Compartía grupo con España, campeona del mundo en 2010, Uruguay, dos veces campeona mundial, y una Arabia Saudita que hace cuatro años sorprendió al planeta derrotando a Argentina.

La lógica decía que el viaje terminaría rápido. Pero el futbol tiene la costumbre de que cada determinado tiempo humilla a la lógica.

¿Cómo Cabo Verde desafió las probabilidades?

Primero llegó el empate contra España. Después apareció una remontada para igualar 2-2 frente a Uruguay. Finalmente, el 0-0 frente a Arabia Saudita terminó siendo suficiente para sellar una clasificación que ya pertenece a la historia del torneo.

Durante décadas el futbol internacional ha estado gobernado por países que producen talento casi por inercia. Brasil, Alemania, Argentina, Francia o España pueden darse el lujo de dejar fuera a jugadores extraordinarios porque sus plantillas parecen inagotables.

Cabo Verde no posee ese privilegio. Debe construir competitividad desde otro lugar. Desde la disciplina. Desde la disciplina. Desde la paciencia.

Cada futbolista entiende que el error de uno puede ser demasiado costoso para un país entero. Quizá por eso su defensa terminó convirtiéndose en la gran revelación del torneo.

En tres partidos apenas permitió dos goles. Sólo España, Brasil y México concluyeron la fase de grupos con un registro defensivo superior. Frente a España soportó 27 disparos y sobrevivió. Contra Uruguay resistió otra avalancha. Y ante Arabia Saudita dejó de ser únicamente un equipo que aguantaba para convertirse también en uno que proponía.

Vozinha se convirtió en el rostro de Cabo Verde. REUTERS

Tuvo el 51 por ciento de la posesión. Remató 15 veces contra siete de su rival.

De acuerdo con análisis, Cabo Verde generó 1.39 goles esperados por apenas 0.39 de Arabia Saudita. Paradójicamente, el marcador sin goles fue mucho más generoso con los saudíes.

Laros Duarte desperdició la oportunidad más clara del encuentro frente al portero Mohammed Al Owais. Más tarde, Nuno da Costa envió desviado un disparo con la portería prácticamente vacía.

Durante algunos segundos pareció que esas oportunidades terminarían condenando el sueño. Pero el otro partido del grupo terminó acomodando el destino Cuando llegó la confirmación matemática, el banco de suplentes explotó.

Jugadores, auxiliares y cuerpo técnico invadieron el campo como quien acaba de descubrir que los milagros también pueden medirse en puntos.

En medio de todo apareció otra vez Vozinha.

Tiene 40 años. Una edad en la que muchos futbolistas ya llevan tiempo retirados. Sin embargo, el capitán volvió a convertirse en el muro que sostuvo el sueño de todo un país. Con dos porterías imbatidas, ingresó a una lista reservada para leyendas como Peter Shilton y Dino Zoff, los únicos guardametas mayores de 40 años que también consiguieron múltiples partidos sin recibir gol en una Copa del Mundo.

Cuando terminó el encuentro resumió la identidad de su selección en una frase.

Somos pequeños, pero tenemos un corazón enorme y somos luchadores", dijo Vozinha

Su entrenador, Bubista, llevaba la bandera de Cabo Verde sobre los hombros mientras intentaba responder preguntas que todavía no alcanzaban a explicar lo que acababa de suceder.

Estamos orgullosos de haber llegado hasta aquí. Hemos demostrado que somos un país pequeño, pero peleamos por todo aquello que queremos conseguir."

Era la explicación más sencilla para un fenómeno que desafía cualquier hoja de cálculo. Porque esta historia jamás podrá entenderse únicamente mediante estadísticas.

Sí, el Mundial de 48 selecciones abrió más lugares. Sí, el nuevo formato permite que varios terceros lugares avancen.

Pero incluso con esas ventajas, nadie esperaba que Cabo Verde terminara por encima de Uruguay y se clasificara como segundo del grupo. Eso fue mérito exclusivamente suyo.

Mientras la mayoría de las selecciones juegan para confirmar su jerarquía, Cabo Verde juega para demostrar que el tamaño nunca determina el alcance de un sueño.

Ahora el premio parece desproporcionado. Argentina espera en los dieciseisavos de final. Del otro lado estará Lionel Messi y la campeona del mundo.

Cabo Verde enfrentará a la Argentina de Messi. Pro Shots

Las probabilidades vuelven a estar completamente en contra de los africanos. Pero también lo estaban hace una semana. Y hace un mes. Y hace un año.

Houston fue el escenario donde el país más pequeño que ha alcanzado una ronda eliminatoria de la Copa del Mundo dejó de ser una curiosidad geográfica para convertirse en una referencia futbolística.

Cuando finalmente las calles comenzaron a vaciarse y los últimos aficionados emprendieron el regreso, quedó una sensación extraña, casi irrepetible. No todos los días se presencia el nacimiento de una potencia. Pero de vez en cuando el futbol regala algo todavía más valioso. La certeza de que un país diminuto puede hacer que el mundo entero se detenga para aplaudirlo.