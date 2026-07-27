Santiago Gimenez queda fuera de la pretemporada del AC Milan; ¿El inicio del fin? 

El AC Milan ha dado inicio a los trabajos de su pretemporada bajo el mando de Rubén Amorim. El técnico portugués ya cuenta con un grupo amplio de jugadores para la gira por Australia e Indonesia, clave en la preparación rumbo a la Serie A 2026-27.

Sin embargo, Santiago Gimenez no recibió el llamado. El delantero mexicano permanecerá en las instalaciones del club en Italia, lejos de la convocatoria oficial.

Santiago Gimenez cierra una nueva temporada en Europa; de mantenerse en el Milan, no jugará Champions League. AFP

Santiago Gimenez, fuera de los planes de Amorim y con el futuro en el aire

La ausencia del ‘Bebote’ en la lista de viajeros no pasó desapercibida. Amorim optó por no incluirlo en la gira de pretemporada, una decisión que refleja la situación actual del atacante dentro del proyecto rossonero.

Gimenez no fue tomado en cuenta para estos amistosos de alto nivel, lo que le impide mostrarse ante el nuevo cuerpo técnico en un momento decisivo.

Mientras sus compañeros se miden a rivales de peso, el mexicano seguirá trabajando de forma individual en Casa Milan.

Con esta exclusión, las posibilidades de que el delantero abandone el club aumentan. El AC Milan evalúa opciones en el mercado y ya ha mostrado apertura a un préstamo con opción de compra, con interés reportado de Lazio y Fiorentina.

Santi fuera del Milan… ¿Por lesión o decisión?

La decisión de dejar fuera a Santi Gimenez se debe en gran parte a la lesión que sufrió con la Selección Mexicana. En los minutos finales del partido de octavos de final ante Inglaterra, Gimenez se torció el tobillo derecho y fue diagnosticado con un esguince de segundo grado.

Según los reportes médicos, al delantero aún le restan aproximadamente cuatro semanas de recuperación antes de poder regresar a la actividad competitiva. Continuará su rehabilitación en Italia mientras el club define su futuro.

Los partidos de pretemporada del AC Milan

25 de julio: Celtic vs AC Milan (Celtic Park, Glasgow, Escocia)

5 de agosto: Inter vs AC Milan (Optus Stadium, Perth, Australia)

8 de agosto: Chelsea vs AC Milan (Gelora Bung Karno, Yakarta, Indonesia)

15 de agosto: Manchester United vs AC Milan (Tarczyński Arena, Breslavia, Polonia)