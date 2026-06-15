Vozinha: Portero de Cabo Verde que cambió su vida y gana más de 4 millones de seguidores

Josimar Dias, Vozinha, comenzó cumpliendo un sueño al jugar con Cabo Verde la primera Copa del Mundo del país africano, sin embargo, el partido contra España cambió la vida del portero de 40 años, quien se consagró como la figura y en menos de 12 horas ganó 4 millones de seguidores en Instagram.

Superando el revuelo que Tim Payne generó en redes sociales, Vozinha destacó en la cancha de Atlanta al detener 7 intentos por parte de los españoles que no lograron batirlo durante los 90 minutos, generando una celebración total en su país y el primero de los puntos del conjunto africano en el Grupo H, mismo que comparten con los ibéricos, Uruguay y Arabia Saudita.

En cuanto los minutos avanzaron, los seguidores comenzaron a preguntarse quién era el cancerbero que resguardaba la portería de Cabo Verde, dándose cuenta que es el arquero de Chaves de Portugal, tiene 40 años y mide 1.88 metros, teniendo un costo de transferencia mejor a los 50 mil dólares.

Vozinha durante su primer partido de Mundial. Reuters

¿Quién tiene más seguidores entre Vozinha y Tim Payne?

Inmediatamente, la cantidad de aficionados que se convirtieron en sus seguidores se comenzó a multiplicar de una manera poco habitual, recordando lo sucedido semanas atrás con el neozelandés Tim Payne, quien este mismo día verá sus primeros minutos en el Mundial 2026.

Durante la zona mixta tras su partido con España, Vozinha se enteró que ya no eran 56 mil seguidores… tampoco los 500 mil que había visto minutos antes, yendo a 1 millón y quedándose completamente sin palabras durante la entrevista.

Replicando las historias en donde se le menciona, Vozinha no dejó de lado las reacciones de la afición luego de ser elegido el MVP del partido ante España, tomando una dosis de inspiración previo a su siguiente partido, mismo que será el domingo 21 de junio ante Uruguay en el Miami Stadium.

Hasta el momento, Tim Payne suma 5.7 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, mientras que Vozinha cuenta con 4.2 millones.

BFG