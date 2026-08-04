Cruz Azul: Christian Ebere no jugará la Leagues Cup; USA le niega la VISA

Cruz Azul busca un nuevo título bajo el mando de Joel Huiqui. La Máquina Cementera llega a la Leagues Cup 2026 con el objetivo de sumar un trofeo más a su vitrina, impulsada por el técnico que dirige al equipo en esta etapa del Apertura.

Sin embargo, no contará con su plantel estelar completo. El delantero nigeriano Christian Ebere no estará disponible para ningún partido del torneo binacional, lo que representa una baja sensible en el ataque azul.

Christian Ebere en un partido con Cruz Azul Mexsport

Estados Unidos le negó la visa a Ebere

Christian Ebere no viajó con la delegación de Cruz Azul a Estados Unidos porque no obtuvo a tiempo la autorización migratoria para ingresar al país.

El jugador, de nacionalidad nigeriana, se enfrentó nuevamente a las restricciones vigentes que el gobierno estadounidense aplica a ciudadanos de Nigeria, derivadas de políticas migratorias endurecidas que limitan el ingreso por razones de seguridad.

Esta es la segunda ocasión en el año en que el atacante se queda fuera de compromisos en territorio estadounidense por el mismo motivo (ya había ocurrido en un amistoso ante Atlético Nacional en marzo y en Concacaf Champions Cup ante LAFC en abril).

El club intentó gestionar un permiso especial, pero la Embajada de Estados Unidos en México no otorgó cita a tiempo para completar el trámite de reingreso.

Ebere permanecerá en México entrenando mientras el resto del plantel disputa la fase de grupos y, en caso de avanzar, las siguientes rondas. La idea del club es reincorporarlo una vez concluida la Leagues Cup, con miras a la Jornada 4 del Apertura 2026 ante Tijuana.

Partidos de Cruz Azul en la Leagues Cup 2026

Cruz Azul vs. Philadelphia Union

Estadio: Subaru Park (Chester, Pensilvania)

Estadio: Subaru Park (Chester, Pensilvania) Día: Jueves 6 de agosto de 2026

Hora: 18:00 horas (tiempo del centro de México)

Cruz Azul vs. New York City FC

Estadio: Sports Illustrated Stadium

Estadio: Sports Illustrated Stadium Día: Domingo 9 de agosto de 2026

Hora: 17:30 horas (tiempo del centro de México)

Cruz Azul vs. Chicago Fire