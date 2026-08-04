México suma bronce en el hockey sobre pasto de Centroamericanos

El equipo de México conquistó la medalla de bronce en el hockey sobre pasto varonil en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, luego de vencer 1-5 a Venezuela en el Field Hockey Stadium.

El primer cuarto lució parejo y terminó 1-1, pero en el tercero México despuntó al marcar su segunda anotación. En el cierre del partido, se despachó con tres tantos.

México venció 1-5 a Venezuela en el Field Hockey Stadium Mexsport

México conquistó la medalla de bronce con un 51 por ciento de posesión, 4 penalty corner y Green card.

El equipo mexicano estuvo integrado por Kevin Amador, Andrés Benedith, Daniel Castillo, Edgar Espinoza, Santiago Camacho, Jorge Estrada, Jorge Gómez, Angel González, Matías Guzmán, Juan Medina, Pablo Muñoz, Luis Ortiz, Alberto Rangel, Alexander Sandoval, Juan Sosa y Luis Villegas. Todos bajo las órdenes del entrenador Hugo Rubén Aguilera.

México cierra su participación en el hockey sobre pasto, con una medalla de plata en la rama femenil y un bronce en el varonil de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 Mexsport

Trinidad y Tobago se enfrentará a Cuba por la medalla de oro.

Previamente, el equipo femenino de hockey sobre pasto ganó la medalla de plata al vencer 2-0 a Cuba en shoot out.

México va en segundo lugar en el medallero del hockey sobre pasto, con una plata y un bronce.