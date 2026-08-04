La confesión de Manuel Negrete sobre el Mundial 86: "México sería campeón si cobraba los penaltis"

Una de las actuaciones que más dolió en una Copa del Mundo, fue cuando México quedó eliminado ante Alemania en tanda de penaltis (4-1), siendo Manuel Negrete el único que logró anotar.

Hoy, 40 años después, el mediocampista mexicano recordó, durante su participación en el programa ‘De la que Pica’ producido y transmitido por Imagen Televisión, aquel momento y afirmó que si él hubiera cobrado todos los penales, México ya hubiera sido campeón del mundo.

Manuel Negrete durante su participación en el Mundial de México 86 Mexsport

Manuel Negrete afirma que México a hubiera sido campeón del mundo

El histórico jugador mexicano reveló sobre cómo vivió aquel momento de tensión entre México y Alemania en los Cuartos de Final del Mundial 1986.

Bora dice, ‘¿Quién tira?’ Y le dije, "Yo tiro primero. Yo tiro primero." Y cayó el gol. De pronto dicen que no quisimos tirar. No es cierto. Todos queríamos tirar”, comentó.

Aunque en ese momento, Negrete se sintió frustrado, hoy en día, entiende a aquellos mexicanos que fallaron los penaltis, sobre todo porque todos los grandes lo han hecho.

Hoy entiendo a todos los que han fallado porque en ese Mundial falló Sico, falló Platini, falló Sócrates, grandes jugadores. Ha fallado Messi, por favor. El mejor puede fallar. ¿Sabes quién no falla? El que no tira”, refirió.

Manuel recuerda que cuando le pidió a Bora tirar primero, se alejó de todos para concentrarse mentalmente.

"Cuando digo que voy primero, me salgo del grupo para concentrarme. Ya no supe quién fue el segundo, quién fue el tercero. Porque cuando dice yo tiro primero, yo dije, no, ya. Entonces empiezo a mentalizarme”, reveló.

Manuel Negrete recuerda que la presión en ese tipo de partidos es inmensa, está la presión del público, la del portero rival y cuando ves que el balón entró a la portería, por fin se relajó.

Al final, México quedó eliminado gracias a que Fernando Quirarte y Raúl Servín, algo que Manuel Negrete hoy revive con gracia y afirma que sí él hubiera cobrado todos los tiros, serían campeones del mundo.