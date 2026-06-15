VIDEO: Tremendo festejo en Cabo Verde tras histórico empate ante España

La selección de Cabo Verde disputó un partido excepcional en su debut absoluto en un Mundial.

Frente a una España favorita y dominadora, los ‘Tiburones Azules’ se plantaron con una defensa sólida y un orden táctico impecable, logrando mantener el arco en cero durante los 90 minutos.

Tras empate entre Cabo Verde vs España, la afición celebró a lo grande REUTERS

Gracias a la gran actuación de su portero Vozinha y al esfuerzo colectivo, consiguieron un valioso empate 0-0 que representa su primer punto en la historia de las Copas del Mundo.

Este punto no sólo es histórico para el pequeño país, sino que también marca el comienzo soñado de su participación mundialista.

La afición de Cabo Verde estalla en celebraciones masivas en las calles

Tras el pitido final del empate ante España, la afición de Cabo Verde no pudo contener la emoción y salió masivamente a las calles de su país para celebrar a lo grande este logro inédito.

Miles de personas se congregaron en plazas y avenidas principales, ondeando banderas nacionales y entonando cánticos de júbilo que se extendieron hasta altas horas de la noche.

Videos que circulan en redes sociales muestran escenas de verdadera fiesta popular: grupos bailando al ritmo de la música tradicional caboverdiana y afición con tambores junto con banderas y todo tipo de cosas.

La euforia es tal que incluso en las islas más pequeñas se reportan concentraciones espontáneas de aficionados que viven este momento como un triunfo nacional.

La celebración refleja el orgullo de una nación de poco más de medio millón de habitantes que, por primera vez, se codea con las grandes potencias del futbol mundial.

Los jugadores de Cabo Verde festejaron al salir del estadio

La alegría de los jugadores de Cabo Verde no se limitó al campo. Al abandonar el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, los ‘Tiburones Azules’ salieron eufóricos, bailando y cantando por los pasillos mixtos del estadio.

En un video compartido en redes sociales, varios futbolistas aparecen con amplias sonrisas, moviéndose al ritmo de la música mientras arrastran sus maletas.

La Selección de Cabo Verde celebra el empate ante su similar de España REUTERS

Uno de los momentos más vistosos muestra a un jugador bailando con soltura, seguido por compañeros que no pueden ocultar su felicidad. El ambiente es de pura fiesta: risas, palmadas y gestos de celebración que demuestran el enorme valor emocional de este punto para el equipo debutante.

Incluso en la zona mixta, los integrantes del plantel mantuvieron la energía alta, saludando a quienes los esperaban y compartiendo la emoción del logro.