¿Quién es Vozinha? El MVP de Cabo Verde ante España en el Mundial

En una de las mayores sorpresas de la Copa Mundial 2026, la selección de Cabo Verde, debutante absoluta y una de las naciones más pequeñas del torneo, empató 0-0 ante la poderosa España.

Los Tiburones Azules resistieron con una defensa compacta y heroica ante una de las favoritas al título, y consiguiendo su primer punto histórico en un Mundial.

¿Quién es Vozinha? El portero de Cabo Verde REUTERS

Este resultado no sólo marca el hito de la primera participación de Cabo Verde en la fase final de un Mundial, sino que también representa uno de los empates más celebrados en la historia del futbol africano ante un favorito al título.

¿Quién es Vozinha, el portero MVP ante España?

Y ante esta gran sorpresa en el Mundial 2026, claramente hubo alguien que sobresalió, el portero de Cabo Verde, Vozinha.

Josimar José Évora Dias, conocido mundialmente como Vozinha, es un guardameta caboverdiano de 40 años nacido el 3 de junio de 1986 en Mindelo, isla de São Vicente.

Con 1,89 m de altura, se erigió como uno de los jugadores más veteranos del torneo y el héroe del histórico empate ante España, donde realizó múltiples atajadas de gran calidad y fue elegido MVP del partido.

Su apodo “Vozinha” (pequeña voz en criollo caboverdiano) nació en su infancia y lo acompañó a pesar de que inicialmente no le gustaba. Creció en un entorno humilde en una isla aislada, donde el futbol no contaba con academias formales.

Además del futbol, Vozinha es reconocido por su liderazgo y ejemplo fuera de la cancha. Es un referente en su comunidad, donde representa los valores de perseverancia y trabajo duro.

La trayectoría de Vozinha en clubes y selección

Vozinha inició su carrera en clubes locales de Cabo Verde como Batuque FC (2007-2011) y CS Mindelense (2011-2012 y préstamo posterior), donde ganó el Campeonato Nacional en 2011.

El arquero de Cabo Verde se convirtió en la figura ante España REUTERS

Su salto internacional llegó en 2012 al fichar por el Progresso do Sambizanga de Angola, club en el que acumuló experiencia en una liga competitiva africana.

En Europa debutó en 2015 con el FC Zimbru Chișinău de Moldavia. Posteriormente pasó por Gil Vicente en Portugal (2016-2017), una larga y exitosa etapa en AEL Limassol de Chipre (2017-2022, donde ganó la Copa de Chipre), FK AS Trenčín de Eslovaquia (2022-2024) y actualmente defiende los colores del GD Chaves en la Liga Portugal 2 desde 2024.

Con la selección de Cabo Verde desde su debut en 2012, Vozinha ha disputado cuatro Copas Africanas de Naciones (2013, 2015, 2021 y 2023) y ahora brilla en su primer Mundial.

Es una de las figuras históricas de los Tiburones Azules, segundo jugador con más partidos en la historia de la selección, y su liderazgo ha sido clave en los mayores logros recientes del futbol caboverdiano.