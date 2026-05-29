Tim Payne: Aclamado años después de 'vacunar' a Cruz Azul en el Mundial de Clubes

Timothy John Payne -mejor conocido en redes sociales como Tim Payne- fue tendencia por la petición de un streamer, quien lo catapultó de 4,700 a 1.7 millones de seguidores en Instagram en poco menos de 48 horas; años después de haber ‘vacunado’ y vencido a Cruz Azul en el Mundial de Clubes, defenderá a Nueva Zelanda en el Mundial 2026.

En vísperas de que Nueva Zelanda dispute su tercera Copa Mundial de la FIFA (1982, 2010 y 2026) Tim Payne se catapultó como el hombre sensación de la justa que arrancará el próximo jueves 11 de junio desde la cancha del Estadio Ciudad de México con el duelo entre el Tri y Sudáfrica.

El nombre de Tim Payne comenzó a resonar en redes sociales luego de que el streamer “El Scarso” realizara una búsqueda sobre el futbolista con menos reflectores para el Mundial 2026, dando con el neozelandés. En ese momento lucía 4,700 seguidores en Instagram.

El humor y las muestras de agradecimiento fueron totales por parte del futbolista que -en poco menos de 48 horas- pasó a 1.7 millones de seguidores, cifra que promete seguir aumentando de cara a su debut en el Mundial 2026, donde portará un parche especial:

Muchas gracias por todo su apoyo, disculpen mi español, sigo practicando en Duolingo”.

Los partidos de Nueva Zelanda en el Mundial 2026 serán frente a Irán (lunes 15 de junio), Egipto (domingo 21 de junio) y Bélgica (viernes 26 de junio), mismos en los que intentarán conseguir su primera victoria en la historia de los Mundiales.

Tim Payne protagonizó fracaso de Cruz Azul en 2014

Denominado como el futbolista neozelandés más famoso de la historia, Tim Payne arrancó su carrera como profesional en 2009 con Auckland City, pasando por Waitakere United (Nueva Zelanda), Blackburn Rovers (Inglaterra), regresando a sus raíces (2014), probando suerte con Portland Timbers 2 (Estados Unidos), y volviendo a Nueva Zelanda para el Eastern Suburbs y Wellington Phoenix, su club actual.

Sin embargo, el vínculo de Tim Payne con México nació en 2014, cuando vivía su segunda etapa con Auckland City y formó parte de los neozelandeses en el Mundial de Clubes quienes, contra todo pronóstico, eliminaron a Moghreb Tétouan (Marruecos) y Sétif (Argelia) para acceder hasta las Semifinales, donde cayeron ante San Lorenzo en Tiempo Extra; iban por la hazaña ante Cruz Azul.

Por su parte, La Máquina se instaló en dicha fase al imponerse 3-1 a Western Sydney (Australia) y ser goleado 0-4 por Real Madrid, sin embargo, los cementeros eran amplios favoritos para adueñarse del tercer lugar del Mundial de Clubes 2014 y regresar a México con el resultado deseado.

Cruz Azul cayó frente a Tim Payne y Auckland City por el tercer lugar del Mundial de Clubes 2014. Mexsport

La noche del 20 de diciembre de 2014 nada salió conforme estaba planeado para Cruz Azul. Ryan de Vries puso por delante a Auckland City en el 45+2’, mientras que Joao Rojas igualó en el 57’ y, tras el 1-1 en tiempo regular, el partido terminó definiéndose desde la tanda de penales.

Siendo el primero en cobrar, Tim Payne engañó a José de Jesús Corona y anotó su penal, serie en donde las fallas de Mauro Formica e Ismael Valadéz sentenciaron a los entonces dirigidos por Luis Fernando Tena, dándole el tercer lugar del Mundial de Clubes 2014 a Auckland City, y relegando a los cementeros al cuarto sitio; Real Madrid se coronó en esa edición al vencer 2-0 a San Lorenzo.

BFG