Volador Jr pide unión entre mexicanos para el Grand Prix 2026

Volador Jr, estandarte del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), pide unión entre los mexicanos, dejar a un lado las diferencias, para ir por un mismo objetivo: ganar el Grand Prix 2026 el próximo viernes 7 de agosto en la Catedral de la Lucha Libre.

“Nos ponemos el pie, y no debería ser eso. Deberíamos de olvidarnos de nuestras diferencias para que gane México”, declaró “El Depredador del Aire”.

Volador Jr presentó a su heredero en la lucha libre CMLL

Volador Jr consideró que en la Selección Mexicana hay un equilibrio entre sangre nueva y luchadores experimentados.

El luchador inglés PAC es el rival a vencer porque es uno de los más completos.

“El Depredador del Aire” es tricampeón del Grand Prix, después de ganar las ediciones de 2016, 2019 y 2022.

“Representar a México y al CMLL es un peso muy grande y los seleccionados son de los mejores luchadores, trato de dar lo mejor de mí. El técnico brinca y corre y el rudo es oportunista, y busca sacar ventaja de tus rivales. Así que hay Volador para rato”, mencionó.

La cartelera del Grand Prix 2026 CMLL

Subrayó que no se equivocaron en elegir a Místico como capitán, porque “El Rey de Plata y Oro” es un parteaguas y después de tanto tiempo él es taquillero y no es lo mismo, sin él.

En un momento conmovedor, Volador Jr compartió que su hijo entrena y aunque es exigente como padre y maestro, espera en un futuro, poder trabajar con su hijo: El Hijo del Volador Jr.