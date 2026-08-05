Volador Jr pide unión entre mexicanos para el Grand Prix 2026
Rumbo al Grand Prix 2026, Volador Jr pidió a los luchadores mexicanos olvidar sus diferencias con el objetivo de ganar el torneo
Volador Jr, estandarte del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), pide unión entre los mexicanos, dejar a un lado las diferencias, para ir por un mismo objetivo: ganar el Grand Prix 2026 el próximo viernes 7 de agosto en la Catedral de la Lucha Libre.
“Nos ponemos el pie, y no debería ser eso. Deberíamos de olvidarnos de nuestras diferencias para que gane México”, declaró “El Depredador del Aire”.
Volador Jr consideró que en la Selección Mexicana hay un equilibrio entre sangre nueva y luchadores experimentados.
El luchador inglés PAC es el rival a vencer porque es uno de los más completos.
“El Depredador del Aire” es tricampeón del Grand Prix, después de ganar las ediciones de 2016, 2019 y 2022.
“Representar a México y al CMLL es un peso muy grande y los seleccionados son de los mejores luchadores, trato de dar lo mejor de mí. El técnico brinca y corre y el rudo es oportunista, y busca sacar ventaja de tus rivales. Así que hay Volador para rato”, mencionó.
Subrayó que no se equivocaron en elegir a Místico como capitán, porque “El Rey de Plata y Oro” es un parteaguas y después de tanto tiempo él es taquillero y no es lo mismo, sin él.
En un momento conmovedor, Volador Jr compartió que su hijo entrena y aunque es exigente como padre y maestro, espera en un futuro, poder trabajar con su hijo: El Hijo del Volador Jr.