Lista la cartelera completa del Grand Prix 2026 del CMLL

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) definió el cartel completo para el Grand Prix 2026, que se realizará el próximo viernes 7 de agosto en la majestuosa Arena México, donde Místico abanderará al equipo tricolor, mientras que Bandido al conjunto del Extranjero.

Tanto el equipo de México como del Extranjero ya están conformados para el evento estelar del Grand Prix 2026, donde habrá participación de luchadores de empresas de ROH, MLP, AEW, New Japan Pro Wrestling, Major League Wrestling y Revolution Pro Wrestling.

Black Tiger (9) y Black Tiger IV (Rocky Romero) vs. Hijo del Villano III y Villano III Jr Foto: CMLL

Místico, quien lanzó un desafío a Averno para una lucha de máscara contra cabellera, buscará el tricampeonato del Grand Prix, tras las conquistas de las ediciones de 2022 y 2025.

CARTELERA COMPLETA PARA LA FUNCIÓN DEL GRAND PRIX 2026:

- Lucha estelar: México vs Japón en el Grand Prix 2026.

- Lucha semifinal: Black Tiger (9) y Black Tiger IV (Rocky Romero) vs. Hijo del Villano III y Villano III Jr.

- Match Relámpago de Amazonas: Thunder Rosa y Tessa Blanchard vs. Olympia y Persephone.

- Relevos increíbles: Yutani y Flip Gordon vs. Valiente Jr y Difunto.

- México vs Japón en match relámpago: Rey Pegasus vs. Shoma Kato.