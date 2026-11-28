Difícil que a Pedro López se le escapen las lágrimas. Pero no las expresiones que lo hacen sentir un mexicano más. El seleccionador rompió un tanto la etiqueta tras el partido más importante de su gestión con el Tricolor, para compartir las emociones y pensamientos.

Una vez mi hijo preguntó por qué nunca había visto llorar a papá. Resulta que me tiene que ver llorarando con el futbol, no sé si es lo más bonito a nivel familiar, pero las emociones en México están a otro nivel, ya lo he dicho varias veces, creo que realmente todo el mundo se lo merece, momentos como hoy lo merecen todos los mexicanos, todas las mexicanas, y qué puedo decir... ¡Que viva México, cabrones!”.

Tras la victoria 4-2 sobre Haití en los cuartos de final Campeonato Concacaf W, con la que México logró los pases al Mundial Femenil 2027 y a los Juegos Olímpicos del 2028, Pedro López también hizo emotivas menciones.

“Han habido tres mujeres importantes en mi vida, mi madre fallecida hace 14 años. Cuando yo estaba en Costa Rica, justo en el año 2022 que se cumplían 10 años de su fallecimiento, ganamos con España la Copa del Mundo sub-20, en ese momento tenía mi segunda mujer que es mi esposa y que me ha acompañado.

“Y en ese momento apareció la tercera mujer, Andrea Rodebaugh. Me dio la confianza, pero yo creo que no éramos conscientes de lo que se podía hacer en México y de lo que íbamos a vivir, cada una de ellas han cambiado mi vida.

En lo deportivo, el técnico español recalcó que “Andrea y resto de federativos estuvieron apoyando, Enrique Nieto y Mariana Gutiérrez me estuvieron apoyando en poner las herramientas que pensábamos que era lo mejor para el futbol femenil. Ahora se logra estar en una Copa del Mundo, porque todos lo soñamos, somos profesionales y se hizo justicia con el resultado de hoy, porque pienso que toda esa gente no se podía quedar sin una Copa del Mundo y sin unos Juegos Olímpicos”.

De igual manera, Pedro López apunta en que su equipo debe seguir el ritmo y el plan de trabajo, en unos cuartos de final con sabor de final. Pero el título de la Concacaf W Championship se coloca como una prioridad.

Después de mucho trabajo, de muchas ilusiones, de muchos sueños, estamos en el mundial y en los Juegos Olímpicos, lo cual nos llena de satisfacción y de orgullo, pero sabiendo que es un paso intermedio a donde queremos llegar, la evolución del futbol femenil de México”.

Ahora la Selección Mexicana tiene la encomienda de enfrentar el próximo martes a Canadá, en las semifinales de la Concacaf W, en Mansfield, Texas.

“Pensamos que son muestras de lo que está pasando en México, del trabajo que se está haciendo en México, en todos los clubes desde aquí dar las gracias, también a todos los entrenadores y a todos los clubes de la Liga MX.

“Cuando llegábamos al partido de hoy, les prometo que yo sentía que todo funcionaba como un reloj, todo en su momento, en sus sensaciones y ahora nos queda ir contra Canadá; tenemos que recuperar bien a nuestras jugadoras y con la ilusión de poderles dar una nueva alegría el martes”.

Finalmente, el técnico de México destacó la labor de Jacqueline Ovalle, autora de dos de los cuatro goles con los que se impuso a Haití, en el Texas Health Mansfield Stadium.

“Le llaman la Maga… Su calidad la muestra en cada entrenamiento y luego el resto de las profesionales que tenemos alrededor. Es el nivel que tiene que seguir teniendo, para seguir dando alegrías a México. No fue el partido más bonito y creo que estuvo condicionado por el aire, sobre todo que hubo dos tiempos muy claros cuando un equipo tenía el aire a favor. También el mérito del trabajo de nuestras defensas”.