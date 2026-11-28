La deuda de la Selección Mexicana Femenil se cobró a la par de la victoria sobre Haití (4-2). Oficialmente tiene en sus manos los boletos que garantizan su lugar en la Copa del Mundo Femenil de Brasil 2027 y en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Después de su participación en Canadá 2015, el Tri Femenil hiló dolorosos fracasos al no clasificar a las ediciones mundialistas de Francia 2019 y de Australia/Nueva Zelanda 2023. Mientras que su ausencia en el futbol olímpico se atizó después de Atenas 2004.

La carga emocional sobre la cancha del Texas Health Mansfield Stadium era enorme para las Tricolores en los cuartos de final de la Concacaf W Championship. Pero también se trataba de la prueba más importante en la era del seleccionador Pedro López, quien arrancó con las veteranas Charlyn Corral y Kenti Robles en la banca.

Respondió primero la afición mexicana. Aunque el boletaje no se agotó, sí marcó presencia; el Tricolor como es su costumbre en Estados Unidos se vuelve local.

Así se gestó la victoria de México sobre Haití

Ya sobre el complicado terreno de juego, Diana Ordóñez se encargó de abrir el marcador (13’). Excelso gol de cabeza de la jugadora de Tigres a pase de Jacqueline Ovalle.

La Selección Mexicana no tardó en caer en excesos de confianza. Rebeca Bernal midió mal a la estrella del conjunto rival, a Melchie Dumornay, a quien derribó dentro del área. Pese a que la defensora y reciente fichaje del Manchester United Femenil negaba algún contacto, la silbante Marianela Araya (Costa Rica) concedió la pensa máximo, mientras que el VAR no mandó a la juez alerta alguna de revisión (20’).

Melchie Dumornay, quien brilla entre las mejores futbolistas del orbe, sorpresivamente falló desde el manchón penalti. La portera Esthefanny Barreras la desvió dramáticamente. El balón rebotó en la orquilla de la portería, pero la meta del Pachuca rápidamente la atrapó.

Barreras se convertía en figura del encuentro. Pero Britany Raphino n o dudó en arruinar su tarde, con el empate 1-1. La haitiana se escapó a velocidad y ante la sosa marca de Aaliyah Farmer disparó cruzado hasta el fondo de la red.

Cayeron los ánimos por instantes en la zona técnica de México. Pero el DT Pedro López se mantuvo firme con su plan de juego, una propuesta de protagonismo y de un importante desgaste físico que abrió los espacios necesarios para retomar la ventaja.

Y fue por conducto de Ovalle que el Tricolor se creció. Rompió la paridad al 41’, mientras que Maricarmen Reyes anotó el 3-1 durante el tiempo de compensación.

Justamente la mediocampista Reyes demostró la efectividad de la banca mexicana, al ingresar tempestivamente de cambio por la lesión de tobillo de Alice Soto, quien abandonó la cancha en camilla.

Haití, dirigida por la multicampeona estratega Pia Mariane Sundhage, mantuvo un rostro de preocupación al ver superadas a las suyas en todos los aspectos, aunque una ligera esperanza resistió al 58’, con el golazo de tiro libre de Kethna Louis. Suculento disparo que entró por la base del poste izquierdo de Barreras.

La defensa mexicana se alineó a las circunstancias, a la alta presión de cuidar la pizarra. Farmer (61’) salvó prácticamente con la portería descubierta tras el achique de Barreras sobre Raphino.

Selección Mexicana Femenina consigue el boleto al Mundial y Juegos Olímpicos MEXSPORT

Ovalle amarró los boletos al Mundial y Juegos Olímpicos con doblete

La tranquilidad cayó con el 4-2, cortesía de Ovalle. La jugadora que representó un histórico y millonario fichaje hacia el Orlando Pride anotó en balón parado, con la complicidad de una defensora rival que desvió su tiro a las redes de Oceane Toussaint-dit-marseille, una muralla procedente del PSG que se vislumbraba difícil de tumbar (72’).

Al cierre, Pedro López ajustó para no perder el protagonismo ofensivo. Por ello, echó mano de otra figura reconocida por la FIFA, Charlyn Corral, quien brindó la confianza necesaria para cerrar una noche de ensueño en Texas.

Las lágrimas invadieron a Haití Femenil, obligadas al repechaje del próximo año para conseguir un lugar en Brasil 2027.

Sonrisas y abrazos de la Selección Mexicana Femenil compartidos con la tribuna. Gritos liberadores tras romper las cadenas que le negaron mundiales y Juegos Olímpicos, hoy la historia es nueva y prometedora bajo el mando de Pedro López, quien debe preparar el choque semifinal de la Concacaf W.