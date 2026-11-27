Blanca Félix está en sintonía con las emociones que rodean a la Selección Mexicana. Frente al momento histórico que le aguarda, por la disputa de un boleto al Mundial 2027, la guardameta se brindó una emotiva reflexión.

“Me da mucho pensar en Blanca, en el pueblo (Angostura, Sinaloa), sin tener ídolas mujeres, porque crecimos teniendo ídolos hombres. Pero el poder verme ahorita en este escenario, me llena. Me siento muy agradecida con la vida, por vivir este escenario, este proceso”.

Blanca Felix con la Selección Mexicana MEXSPORT

México Femenil se encara este sábado 28 de noviembre con la Selección de Haití, en los cuartos de final de la Concacaf W. Desde el Texas Health Mansfield Stadium, el Tricolor no sólo pelea el avanzar de ronda, sino el pase directo al Mundial Femenil de Brasil 2027.

Por ello, y por las emociones que genera la exigencia del Tricolor y su deuda de ausencia en las últimas dos ediciones mundialistas, Blanca Félix atesora el momento del futbol femenil mexicano.

“No nada más este partido de mañana, privilegiada de haber vivido todo este proceso, es una caricia a esa niña que soñaba y que lo veía muy lejos y que ahora está aquí. Son cosas que no vives todos los días y que estoy muy agradecida con la vida, con esa niña que no se rindió también, porque hoy estamos aquí".

México se juega su boleto al Mundial Femenil MEXSPORT

En su charla con medios de comunicación, la portera de las Chivas y pionera de la Liga MX Femenil conmovió por el ejemplo y legado que desea dejar.

"No es nada más cumpliendo mi sueño, sino cumpliendo el sueño de muchas niñas, incluso muchas mujeres ya adultas que no pudieron vivir lo que nosotras estamos viviendo.

"Es el sueño de mi abuelita también, que fue quien me impulsó y confío sin haber liga. Entonces es un sueño compartido también y agradecida con Pedro López".

Pedro López, DT de la Selección Mexicana Femenil. FMF

Para el duelo contra Haití, Blanca Félix da señales de una tentativa titularidad al aparecer en conferencia previa de la Concacaf W.

"Seguir estando aquí, poder aportar mi granito de arena al final, yo siento que los seres humanos tenemos un propósito que vamos allá, de lo que haces en la cancha, sino también lo que dejas en las personas y creo que el poder entenderlo de esa manera te lleva también más allá de un resultado".