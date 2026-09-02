La visita de Gilberto Mora al América ya tiene fecha; Liga MX confirma reprogramación de Jornada 7 

El América ya tiene fecha para recibir a los Xolos de Tijuana y a la juvenil estrella del futbol mexicano Gilberto Mora, luego de la reprogramación de los clubes involucrados en la semifinal y final de la Leagues Cup 2026.

El juego América vs Tijuana, correspondiente a la séptima fecha del torneo Apertura 2026, se disputará el 28 de octubre próximo, en el Estadio Banorte, a las 21:00 horas.

Este duelo era uno de los destacados de este fin de semana en la Liga MX, por el liderato invicto de las Águilas, mientras que, en el bando fronterizo, también se presume un buen momento bajo la dirección técnica de Sebastián Abreu, al marchar terceros en la tabla con el futbolista sensación, Gil Mora.

El América no verá actividad de Liga MX el fin de semana. Este miércoles 2 de septiembre cumple con el Monterrey su compromiso semifinal de Leagues Cup, en Los Ángeles, California; Toluca y León conforman la otra llave, en Houston, Texas.

Cabe destacar que los perdedores de las semifinales seguirán en actividad, por la disputa del tercer lugar de la Leagues Cup.

El León tuvo doble acomodo de partidos. La J-7 la afrontará el 10 de septiembre contra los Pumas, en el E. Olímpico Universitario. Mientras que la J-8 la jugará el 14 de septiembre como local (Estadio Nou Camp), contra el Atlético de San Luis.

Toluca cumplirá el compromiso de la J-7 con el Puebla, de visita al Estadio Cuauhtémoc.

Otro juego reprogramado de la séptima fecha es el Querétaro vs Rayados. El Monterrey, bajo el mando de Matías Almeyda, visitará el Estadio La Corregidora el 14 de noviembre.

Reprogramación oficial

En el informe odicial, la Liga MX destacó: "Con fundamento en el Artículo 18 del Reglamento de Competencia de la Temporada 2026-2027, referente a las modificaciones de fechas y horarios en los calendarios de juego por la actividad de Clubes en torneos oficiales, los siguientes partidos dentro del Apertura 2026 de los Clubes Toluca, León, América y Rayados, serán reprogramados por su participación en las Semifinales, Final y tercer lugar de Leagues Cup 2026".

Jornada 7 / Pumas vs León (10 de septiembre) / Estadio Banorte /21:00 hrs

Jornada 8 / León vs Atlético de San Luis (14 de septiembre) / Estadio Nou Camp / 19:00 hrs

Jornada 7 / Puebla vs Toluca (15 de septiembre) / Estadio Cuauhtémoc / 19:00 hrs

Jornada 7 / América vs Tijuana (28 de octubre) /Estadio Banorte / 21:00 hrs

Jornada 7 / Querétaro vs Monterrey (14 de noviembre) / Estadio La Corregidora / 17:00 hrs