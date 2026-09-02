Exhiben a Dieter Villalpando queriendo entrar a grupos de apuestas deportivas

Parece que se regresó en el tiempo y una vez más, el nombre de Dieter Villalpando comienza a sonar de manera importante, pero no por su rendimiento dentro del campo, sino porque ahora fue exhibido en el tema de las apuestas deportivas.

El futbolista mexicano, quien actualmente juega en el Tepatitlán de la Liga de Expansión MX, está en el ojo del huracán por el tema de las apuestas, un problema que ha sido constante en las categorías de ascenso del futbol mexicano.

Dieter Villalpando en su última etapa en la primera división de la Liga MX Mexsport

Mediante las redes sociales de Cristian Rey, reveló unas capturas de pantalla de la cuenta oficial de Dieter Villalpando donde le pedía entrar a los grupos de apuestas del influencer.

En las imágenes se aprecia cómo Villalpando le pide, en reiteradas ocasiones, entrar a estos grupos de apuestas deportivas. La respuestas de Cristian siempre fueron negativas e incluso casi no le respondió los mensajes al futbolista.

“Oye Liga de Expansión MX, uno de sus futbolistas lleva más de un años pidiéndome entrar a mis grupos de apuestas. Nunca le respondí porque, al parecer, yo cuido más su carrera que él”, escribió el influencer con las capturas de pantalla.

Dicha publicación se hizo rápidamente muy viral e incluso la afición que comentó el post se fue en contra de Dieter, burlándose de él e incluso refiriendo que el influencer hizo bien en no hacerle caso.

Aún no hay una postura oficial por parte de la Liga MX, la Liga de Expansión MX o la Comisión Disciplinaria, quedará esperar para ver si existe alguna sanción o investigación hacía Dieter Villalpando por este tema.

Alan Mozo, el caso más reciente de apuestas deportivas

Allá por febrero de 2025, el defensa de Chivas, Alan Mozo, generó un pequeño escándalo en redes sociales al compartir en su cuenta de Instagram un enlace que invitaba a sus seguidores a unirse a un grupo de Telegram dedicado a las apuestas deportivas, conocido como “Matías Bets”.

La publicación no pasó desapercibida, pues muchos recordaron de inmediato las estrictas normas de la FIFA y de la Federación Mexicana de Futbol que prohíben a los jugadores activos involucrarse, de forma directa o indirecta, en actividades relacionadas con las apuestas.

Sin embargo, pese a la polémica que se desató en aquellos días, la Comisión Disciplinaria no abrió una investigación formal ni impuso sanción alguna contra el futbolista.

Se argumentó que, aunque Mozo había promovido el grupo, no existían pruebas de que él mismo estuviera apostando, y que la simple promoción no constituía una infracción sancionable, sobre todo considerando que varios clubes de la Primera División, y la propia liga, mantenían patrocinios con casas de apuestas.

Así, el episodio quedó como una anécdota más de aquella temporada, un recordatorio de los límites difusos que a veces se presentan entre la promoción comercial y las reglas de integridad deportiva.