Video: Sebastián Cáceres se despidió del América entre lágrimas: "Fue difícil, era mi familia"

Aunque jugar en Europa es su gran sueño, para Sebastián Cáceres fue un golpe emocional despedirse del América, su "familia águila" desde enero del 2020.

"Entre lágrimas, abrazos, fue muy difícil ese momento, me acuerdo y me cuesta ahora, fue muy emotivo, era mi familia", narró Cáceres entre lágrimas y la voz entrecortada. "Me costó mucho poder hablar con ellos, decir cada palabra que sentía, agradecí por todo, lo que conseguí acá seguro será difícil que se vuelva a conseguir".

Cáceres, parte del histórico tricampeonato en la era de André Jardine, regresó a la Ciudad de México el miércoles por la noche, para alistar su viaje a España. Casi al filo de la medianoche, el charrúa llegó a la Terminal 2 del AICM procedente de un vuelo de Los Ángeles, California, donde concentra el América para la semifinal de este miércoles contra el Monterrey, en la Leagues Cup.

El central estaba en la concentración americanista. Era parte de los planes del técnico Guillermo Almada, luego de que no progresó un previo acercamiento del Celta de Vigo. Sin embargo, el club español mejoró la oferta por el futbolista de 27 años.

"Estoy contento, pero es una sensación agridulce, era lo que quería, pero dejo cosas que son importantes para mí. Para mí fue difícil, ya llevaba tiempo, no sólo de días sino de semanas, parecía que en un momento no se iba a dar, pero resurgió y sé que es difícil irse así en estos momentos, porque estábamos a nada de jugar cosas importantes (Leagues Cup), pero es una oportunidad que no podía dejar pasar por mis retos individuales que quiero proponerme, era lo mejor para mí tomar la oportunidad", explicó Sebastián Cáceres.

Entre aficionados que le solicitaban una selfies y autógrafos, en el pleno reto de contener más lágrimas, Cáceres recalcó la importancia del América y de los aficionados en su vida.

"Obviamente que los quiero mucho (a los aficionados), me han estado aguantando, porque en un principio no fui lo que esperaba, pero me tuvieron paciencia, mejoré, aprendí de los errores y agradecerles por eso, por el apoyo que siempre tuvieron, donde vaya siempre habrá un águila por mi parte, porque el amor que le tengo al club no se irá", destacó el uruguayo.

Sebastián Cáceres fue accesible con los pocos aficionados que lo identificaron en el AICM. Christian Mendoza/ Excélsior