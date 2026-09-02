¿Es Toluca un grande del futbol mexicano? El Chícharo opina del primer finalista de la Leagues Cup

Para Javier el “Chicharito” Hernández, Toluca es un equipo que por sus 10 títulos de liga, está dentro del debate si es o no uno de los cuatro equipos más grandes del futbol mexicano.

El ex delantero de las Chivas del Guadalajara fungió como analista en la transmisión previa de los partidos de Semifinal de la Leagues Cup entre León y Toluca, así como América y Monterrey.

Sin embargo, Javier también consideró que es tan fuerte la tradición de los cuatro grandes del futbol mexicano, que aunque algunos hayan pasado prolongadas etapas sin obtener títulos, mantienen el mote y sobre todo permanecen en el imaginario colectivo.

Javier el “Chicharito” Hernández considera que uno de los clubes que en las décadas recientes ha obtenido incluso más títulos que algunos de los cuatro grandes, son los Diablos Rojos del Toluca y aún así, no ha logrado entrar en la conversación de analistas y afición.

Es difícil quitar tradiciones y esos cuatro que tu mencionaste (América, Chivas, Cruz Azul y Pumas), han sido los más tradicionales y los que generaron muchísimo en el pasado. Pero tiene razón el Turco, si no ganas títulos por mundo tiempo y otros como Toluca que ya emparejó por ejemplo a Chivas en cantidad de títulos, al menos quieren estar en la conversación para ver quiénes son los famosos cuatro”, comentó Javier en el analisis previo al partido entre Diablos y León.

Actualmente, el Club América tiene 15 títulos de Liga, Chivas 12, Cruz Azul 9 y Pumas sólo 7. Los Diablos Rojos del Toluca ya alcanzaron los 10 títulos y aún así, hay quienes no los suman en la conversación de los cuatro grandes.

De esos cuatro llamados grandes, Pumas acumula 15 años sin obtener un título de liga, mientras que Chivas tiene 9 años sin estrella. Cruz Azul es el actual Campeón de Liga, mientras que las Águilas del América sumaron tres títulos de liga consecutivos hace año y medio.

En La Previa de las semifinales de #LeaguesCup2026, @CH14_ habló de los grandes de la @LigaBBVAMX ⚽️



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