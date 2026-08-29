El bailecito de Gilberto Mora que pone de moda

Gilberto Mora se lució con un doblete tras ganarle a Keylor Navas el duelo desde los once pasos. El futbolista mexicano de 17 años festejó con un bailecito que pone de moda, en la victoria de 2-1 de Xolos de Tijuana sobre los Pumas de la UNAM en duelo de la jornada 6 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

“Nuevo festejo desbloqueado. ¿Y qué pasa?”, destacó Xolos en una publicación en redes sociales, en el que compartió el bailecito que se aventó con Ramiro Árciga.

Gilberto Mora y Ramiro Arciga en el bailecito que están poniendo de moda en la Liga MX AFP

La canción que se escucha en el video del baile de Gilberto Mora corresponde al tren viral de TikTok identificado como “¿Y qué pasa?”.

La “joya” mexicana conservó el temple en su duelo con el experimentado Keylor Navas, para vencerlo en dos ocasiones desde el manchón penal.

Lo que llamó la atención fue el estilo que realizó para ejecutar los penales. Al finalizar el partido, se le preguntó si Raúl Jiménez había sido su inspiración.

“A lo mejor no es como él, pero sí. Las veces que estuve allá (con la Selección Mexicana) y él practicaba, pues sí trataba de aprenderle lo más que podía”, mencionó.

ESTADÍSTICAS DE GILBERTO MORA EN EL APERTURA 2026 DE LA LIGA MX: