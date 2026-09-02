¡Cracklitos a tercera ronda! Alcaraz 'aplasta' a Faria y avanza en US Open

Carlos Alcaraz superó a Jaime Faria por 4-6, 6-0, 6-3 y 6-2 en la segunda ronda del US Open, en un partido disputado en la pista Arthur Ashe que duró cerca de dos horas y media.

El español, vigente campeón y segundo favorito, comenzó con dificultades ante el potente servicio del portugués, que se adjudicó el primer set. Faria aprovechó los momentos de duda del murciano y logró imponerse en la primera manga tras 46 minutos de juego.

Alcaraz vino de atrás y remontó un gran partido para avanzar en US Open Reuters

A partir del segundo set, el murciano elevó notablemente su nivel. Imponía su ritmo desde el fondo de la pista, multiplicaba los winners y castigaba los errores del rival, que llegó a acumular numerosos dobles faltas.

El español se llevó el segundo set por un contundente 6-0 y, con la confianza recuperada, mantuvo el control en el tercero y el cuarto. Rompió el servicio de Faria en varias ocasiones y cerró el encuentro con solidez, demostrando una vez más su capacidad para remontar situaciones adversas.

Con esta victoria, Alcaraz suma su segundo triunfo consecutivo en Nueva York tras su regreso a la competición.

El murciano se clasifica por quinta vez en su carrera para la tercera ronda del US Open y mantiene viva su aspiración de defender el título en Flushing Meadows.

¿Dudas en Alcaraz? El español no deja nada en el aire

Pese a regresar de una larga lesión de muñeca que lo mantuvo alejado de las pistas desde abril, Alcaraz ha mostrado un buen nivel en sus dos primeros partidos del torneo.

Después de más de cuatro meses sin competir, el español ha ido de menos a más, recuperando progresivamente la confianza y la intensidad que lo caracterizan. Aunque el primer set ante Faria evidenció aún algo de óxido, su respuesta posterior confirma que el proceso de recuperación avanza por el camino correcto.

Su siguiente rival en la tercera ronda será el chino Yibing Wu, que también avanzó este miércoles tras imponerse a James Duckworth en sets directos.