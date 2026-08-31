Jornada 7 de Liga MX se jugará parcialmente; 4 partidos reprogramados

Un total de 4 partidos se deberán reprogramar debido a la participación de los equipos mexicanos en las Semifinales de la Leagues Cup 2026; América, Monterrey, León y Toluca los afectados.

La Jornada 7 del Apertura 2026 deberá disputarse de manera parcial debido a los compromisos que se llevarán a cabo correspondientes a la Liga MX. Siendo un total de 5 duelos los que se efectuarán entre el viernes 4 y domingo 6 de septiembre.

Pese a que las Semifinales del torneo binacional se jugarán el miércoles 2 de septiembre, la Final y el partido por el tercer lugar obligan a que estos 4 conjuntos no disputen la Jornada 7 de acuerdo a lo programado.

Estos son los 4 partidos que sufrirán cambio de día y horario durante el próximo fin de semana en la Liga MX:

(8º) Puebla Vs Toluca (2º)

El partido que inauguraría en la Jornada 7 del Apertura 2026 tendrá que esperar, por lo que al finalizar la actividad del fin de semana, Puebla estará momentáneamente fuera de los puestos que dan acceso a Liguilla.

Sede: Estadio Cuauhtémoc.

Panorámica del Estadio Cuauhtémoc previo a recibir partido de Liga MX. Mexsport

(6º) Querétaro Vs Monterrey (9º)

El gran paso de los Gallos en este inicio del Apertura 2026 se verá frenado por la actividad de Rayados de Monterrey en las Semifinales de la Leagues Cup 2026. El conjunto regiomontano buscará su sitio en la Final ante América.

Sede: Estadio Corregidora.

El Estadio Corregidora de Querétaro cuenta con capacidad para poco más de 34,000 aficionados. Mexsport

(1º) América Vs Xolos (3º)

El platillo fuerte de este fin de semana tendrá que esperar, haciendo que Gilberto Mora y compañía visiten la capital mexicana días más tarde de lo planeado; intentarán arrancarle el invicto a los de Guillermo Almada.

Sede: Estadio Banorte.

El Apertura 2026 de la Liga MX se suspenderá por Leagues Cup y la Final podría postergarse por Toluca. Mexsport

(11º) Pumas Vs León (7º)

Finalmente, Pumas y León protagonizarán el cuarto partido postergado del fin de semana, mismo en el que los universitarios se encuentran obligados a sumar para no rezagarse en sus posibilidades de Liguilla.

Sede: Estadio Olímpico Universitario.

Con solamente el 26.30%, Pumas es el equipo con peor promedio de asistencia en el Apertura 2026 de Liga MX. Mexsport

Partidos de Liga MX que SÍ se jugarán

Estos son los cinco partidos de Liga MX que sí se llevarán a cabo conforme lo programado, sin embargo, estos podrían sufrir un cambio:

FC Juárez Vs Pachuca / viernes 4 de septiembre, 21:00 horas.

Atlético San Luis Vs Chivas / sábado 5 de septiembre, 17:00 horas.

Tigres Vs Necaxa / sábado 5 de septiembre, 19:00 horas.

Atlas Vs Atlante / sábado 5 de septiembre, 21:00 horas.

Cruz Azul Vs Santos / domingo 6 de septiembre, 20:00 horas.

* Todos los horarios mostrados corresponden al tiempo del centro de la Ciudad de México.

La Liga MX sufrirá una pausa tras la Jornada 10 por la Fecha FIFA de septiembre-octubre. Mexsport

BFG