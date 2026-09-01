¡Es la Leagues Cup del Turco Mohamed! Toluca vive su mejor era internacional 

El Toluca sigue en su endemoniado camino hacia un quinto título internacional. El miércoles por la noche, los dirigidos por Antonio Mohamed se medirán al León, en las semifinales de la Leagues Cup.

El escenario será el Shell Energy Stadium de Houston, Texas. En punto de las 19:00 horas, transmisión que puede por televisión abierta, en el canal 3.1 de Imagen TV.

Es el momento ideal del Infierno que ha desatado el Turco Mohamed en su mando con el Toluca, luego del histórico bicampeonato de Liga MX, el título de Campeones Cup 2025 y la conquista de la Concacaf Champions Cup 2026.

En vitrinas internacionales, los Diablos Rojos ostentan tres títulos de la Concacaf (1968, 2003 y 2026) y una Campeones Cup. Por ello, la Leagues Cup toma relevancia para los mexiquenses y la ambición que caracteriza el entrenador de origen argentino .

Turco Mohamed sube parámetro en Leagues Cup

En la joven historia de la Leagues Cup, el Toluca no gozó de protagonismo. Desde el 2023 con Ignacio Ambriz en el mando, dejó el campeonato binacional como uno de los pendientes. En aquella edición, su equipo cayó en octavos de final en la tanda de penales, ante el Minnesota United.

En la edición 2024 y con Renato Paiva de entrenador, el Toluca volvió a despedirse en los octavos de final por derrota de 2-1 con el Colorado Rapids.

Al año siguiente los Diablos Rojos mejoraron su parámetro en una notable gestión de Antonio Mohamed. En los cuartos de final fueron eliminados por tanda de penales tras dejar en ceros el marcador del tiempo regular; Orlando City avanzó (5-6).

Mohamed y su revancha personal

El técnico Antonio Mohamed poco a poco se quita la espina de la Leagues Cup. La incursión la tuvo con los Pumas. En fase de grupos, el técnico registró un empate con el Montreal (2-2) y una victoria de 3-0 ante el D.C. United. Pero en los dieciseisavos de final cayó por la mínima ante Querétaro (0-1). Todo el campeonato se disputó en canchas estadounidenses.

Camino en Leagues Cup 2026

El rumbo del Toluca en esta edición de Leagues Cup no ha sido fortuita, pese a terminar tercero de la clasificación en la tabla Liga MX.

La fase grupal fue de altibajos para los Diablos Rojos, pero memorable al arrancar el torneo como local en el Estadio Nemesio Díez y con victoria de 3-0 ante el Seattle Sounders.

En el segundo juego cayó con un rival que suele ser incómodo para los clubes mexicanos, Los Ángeles FC. El conjunto de la MLS ganó 1-0 en el BMO Stadium de Los Ángeles.

Mohamed aseguró el pase a los cuartos de final en el cerrojo del grupo, con una contundente victoria de 3-1 sobre el FC Dallas y de nueva cuenta en el Estadio Nemesio Díez. El cotejo confirmó el buen momento que vive Federico Viñas como escarlata.

Los cuartos de final los encaró en Harrison, New Jersey, sede neutral. En el Red Bull Arena superó con autoridad al Austin FC, por 2-0.

A su vez, el Toluca ha cumplido con su labor en la Liga MX. Tras seis fechas, el Turco Mohamed tiene a su equipo en el segundo lugar, con 13 unidades, detrás del América (16).