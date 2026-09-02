Toluca vence 2-0 al León y es el primer finalista de la Leagues Cup

El Toluca ya tiene boleto para la final de la Leagues Cup. Los Diablos Rojos impusieron condiciones, fueron el equipo que más propuso durante el encuentro y terminaron por conseguir un 2-0 sobre León, resultado que los convierte en los primeros finalistas del torneo entre la Liga MX y la Major League Soccer.

El conjunto escarlata entendió desde el silbatazo inicial que no podía especular. Se adueñó de la pelota, buscó los espacios y poco a poco fue llevando al León contra su propia área. La recompensa llegó justo antes del descanso, cuando Federico Pereira apareció con un disparo desde fuera del área. El golpeo no fue precisamente limpio, salió un tanto machucado, pero tuvo la dirección suficiente para terminar en el fondo de las redes.

El gol le dio todavía más confianza al Toluca, que salió al segundo tiempo con la misma intención de atacar. Y los Federicos terminaron por sentenciar la historia. Al minuto 61’, una descolgada del equipo dejó a Federico Viñas con la oportunidad de ampliar la ventaja y el delantero no perdonó para poner el 2-0.

León intentó reaccionar, pero la desesperación comenzó a apoderarse de los Esmeraldas. No encontraban caminos para acercarse en el marcador y el reloj se convirtió en su peor enemigo.

El cierre tuvo todavía más tensión. Primero, Jhohan Romaña fue expulsado por reclamar y recibir la segunda amarilla. Más tarde, Bruno Méndez también dejó al Toluca con diez hombres.

Nada cambió el destino. El Toluca hizo lo necesario, ganó con justicia y se convirtió en el primer finalista de la Leagues Cup. Los Diablos esperan rival entre América y Rayados para ir por el título.