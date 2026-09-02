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América vs Monterrey, EN VIVO Semifinal Leagues Cup

Detalles del partido entre América y Monterrey, semifinal de la Leagues Cup que se juega en Carson, California

Por: Arturo López

América vs Monterrey, segunda semifinal de la Leagues Cup 2026
América vs Monterrey, segunda semifinal de la Leagues Cup 2026Mexsport
América vs Monterrey, semifinal Leagues Cup
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América vs Monterrey, semifinal Leagues Cup 2026

El partido no se transmitirá por TV abierta.

Los Rayados regresan a unas semifinales de la Leagues Cup desde 2023.

El América viene de vencer 2-0 al Columbus Crew, mientras que Monterrey eliminó al Chicago Fire por 2-1

¡Bienvenidos al Minuto a Minuto del partido entre América y Monterrey, semifinal de la Leagues Cup 2026!

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