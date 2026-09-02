América vs Monterrey, EN VIVO Semifinal Leagues Cup
Detalles del partido entre América y Monterrey, semifinal de la Leagues Cup que se juega en Carson, California
América
00
Monterrey
El partido no se transmitirá por TV abierta.
Los Rayados regresan a unas semifinales de la Leagues Cup desde 2023.
El América viene de vencer 2-0 al Columbus Crew, mientras que Monterrey eliminó al Chicago Fire por 2-1
¡Bienvenidos al Minuto a Minuto del partido entre América y Monterrey, semifinal de la Leagues Cup 2026!