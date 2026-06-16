Visado de jugador expiró tras debut de Irán en el Mundial

El visado del jugador iraní, Mehdi Torabi, expiró luego de su entrada en Estados Unidos. En la noche del lunes, su selección igualó 2-2 con Nueva Zelanda en el Estadio de Los Ángeles, en el debut de ambas selecciones en el Mundial 2026.

La agencia de prensa oficial iraní Irna, difundió que la visa de Torabi sólo era válido para una única entrada y la del resto del equipo permitían entrar y salir en varias ocasiones.

El visado de Mehdi Torabi expiró tras el partido contra Nueva Zelanda en el Mundial Reuters

“Luego del viaje del equipo a Los Ángeles para el encuentro contra Nueva Zelanda y la conclusión de ese partido, el visado de Torabi expiró”, publicó la agencia iraní.

Asimismo, indicó que la Federación iraní inició los trámites para obtener un nuevo visado para que pueda acompañar a la selección nacional en sus próximos partidos.

Se espera que Mehdi Torabi juegue para el segundo partido de Irán en el Mundial Reuters

Según Irna, el capitán Mehdi Taremi y un miembro del cuerpo técnico tuvieron dificultades en el aeropuerto de Los Ángeles en el momento de dejar el país.

En la selección de Irán, el tema de los visados ha tenido varios inconvenientes. A cerca de 15 personas se les negó el visado estadunidense.

¿JUGÓ MEHDI TORABI EN EL IRÁN VS NUEVA ZELANDA?

No jugó, pero se espera que pueda disputar el partido contra Bélgica, previsto para el domingo en Los Ángeles, a la 1 de la tarde.

ASÍ VA EL GRUPO DE IRÁN EN EL MUNDIAL 2026:

1. Nueva Zelanda / 1 punto / 0 DG.

2. Irán / 1 punto / 0 DG.

3. Bélgica / 1 punto / 0 DG.

4. Egipto / 1 punto / 0 DG.