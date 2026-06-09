Nueva polémica entre Irán y EU: retiraron boletos asignados para aficionados

La tensión entre la selección de Irán y Estados Unidos continúa a unos días de que dé inicio el Mundial 2026. La Federación iraní reveló que el país norteamericano le retiró la cuota de boletos que tenían asignada a sus aficionados para el torneo.

“A menos de tres días para el inicio, Estados Unidos impide una vez más que aficionados iraníes asistan a los partidos de fase de grupos de la selección”, indicó la FFIRI.

La venta o distribución de los boletos a sus aficionados depende de cada federación Reuters

La Federación iraní resaltó lo que está establecido en el reglamento de la FIFA, donde se le atribuye un 8 por ciento de boletos de cada partido a las federaciones de los países que disputen dicho encuentro.

“Sin embargo, de manera inesperada, la cuota acordada a la Federación de Futbol de Irán fue retirada, que añade encontrar “incapaz de proporcionar ningún boleto a los aficionados” iraníes.

La selección de Irán ha estado envuelta en controversias previo a su participación en el Mundial 2026 Reuters

Al momento, la FIFA o autoridades estadunidenses no han hecho comentarios al respecto.

La participación de Irán en el Mundial ha estado envuelta en controversias. Fue uno de los primeros países en clasificarse al Mundial. Una de las más actuales fue el rechazado de visados por parte de EU para una parte de miembros del equipo técnico y directiva, entre el presidente de la FFIRI, Mehdi Taj.

Esas dudas de los visados, llevaron a la selección de Irán a trasladar su campo base, de Tucson a Tijuana.