Irán rescata empate ante Nueva Zelanda en un debut del Mundial 2026 marcado por la tensión política

La tensión política que envolvía el debut de Irán en la Copa del Mundo, alimentada además por el conflicto con Estados Unidos, por momentos parecía que el partido sería apenas un capítulo más de una historia mucho más grande.

Afuera del estadio, entre banderas y pancartas, decenas de manifestantes apuntaban incluso a su propia selección. Pero cuando la pelota rodó, el futbol comenzó a reclamar su espacio.

Fue Nueva Zelanda quien golpeó primero. Apenas al minuto 6’, Elijah Just encontró un resquicio en la defensa iraní y definió para adelantar a los oceánicos. El gol silenció por un instante cualquier ruido externo y convirtió al atacante neozelandés en el protagonista de la noche.

Elijah Just anotó un doblete. REUTERS

Irán tardó en acomodarse, pero nunca perdió la calma. Con la misma paciencia que mantuvo los cuestionamientos horas antes e incluso los gritos de los manifestantes afuera de su hotel la noche previa, fue encontrando caminos en el juego. Ramin Rezaeian apareció para firmar el 1-1 y devolverle el equilibrio a un encuentro que se jugaba con intensidad dentro y fuera del estadio.

Elijah Just volvió a aparecer al 55’, oportuno y contundente, para marcar su doblete y devolver la ventaja a los All Whites. El atacante firmó la actuación individual más destacada del encuentro y mantuvo viva la ilusión de conseguir una victoria histórica.

Porque los neozelandeses siguen persiguiendo ese primer triunfo mundialista. En sus participaciones de España 1982, Sudáfrica 2010 y ahora en 2026, todavía no conocen esa alegría.

Y todo debido a que Irán volvió a responder cuando más presión sentía. Mohammad Mohebbi conectó un cabezazo que encontró la ayuda del poste antes de cruzar la línea. El 2-2 terminó siendo definitivo y premió la capacidad iraní para resistir y reaccionar.

¿Como marcha el Grupo G?

Mientras afuera continuaban las protestas, adentro el futbol dictó sentencia. El empate dejó al Grupo G completamente igualado, luego de que Bélgica y Egipto también repartieran puntos. Los cuatro equipos quedaron con una unidad y todo por decidir.

La tensión, al menos para Irán, está lejos de terminar. Se mantendrá en Los Ángeles para enfrentar a Bélgica y después, viajarán a Seattle para cerrar la fase de grupos ante Egipto. La historia para ellos, sigue abierta.