Una virtud milenaria fue la clave para el Bicampeonato del PSG
El portugués Vitinha reveló la clave que hablaron en el vestidor, tras ir abajo en el marcador. Fue el Jugador del Partido de la final de la Champions
Cuando todo estaba oscuro para el PSG, recurrieron a una virtud milenaria. Fue algo de lo que hablaron en el vestidor y lo aplicaron en la cancha en el segundo tiempo, con lo que les sirvió para prolongar el partido a tiempos extra y después definir el Bicampeonato de la Champions League a través de los penales.
La paciencia forma parte de la filosofía estoica, que ha sido transmitida desde años atrás y fue de lo que hablaron en el descanso de la final de la Champions League.
“Hay que tener paciencia cuando enfrentamos a un equipo así. Si caes en esta trampa…, hay que tener mucha paciencia. Tienes que haber movimientos sin balón, eso fue”, reveló Vitinha en entrevista para TNT.
El Arsenal minimizó el potencial goleador del PSG y se fue adelante en el marcador al minuto 6 con un gol de Kai Havertz. Tras la plática en el vestidor, Ousmane Dembélé dio vida a los parisinos.
“Creo que hubo más de espacio en el segundo, aprovechamos eso muy bien. Sabíamos que iba a ser así, más con el gol del Arsenal. Arsenal es muy buen equipo, lo que hicimos hoy y en toda la Champions, merecimos ganar”, agregó el portugués, quien disputará el Mundial 2026.
VITINHA FUE EL JUGADOR DEL PARTIDO
El centrocampista del PSG fue nombrado Jugador del Partido, por parte del Grupo de Observadores Técnicos de la UEFA.
“Vitinha fue el mejor jugador del Paris esta noche. Tomó las riendas del centro del campo —especialmente en la segunda parte—, impulsando a su equipo hacia adelante y marcando el ritmo. Ha sido una actuación excelente por parte del centrocampista portugués”, indicaron.
LOS NÚMEROS DE VITINHA EN LA FINAL DE LA CHAMPIONS LEAGUE:
- 105 minutos disputados.
- 97% de precisión en el pase.
- 30.6 km/h de Velocidad máxima.
- 12.7 km de Distancia recorrida.