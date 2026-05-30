Una virtud milenaria fue la clave para el Bicampeonato del PSG

Cuando todo estaba oscuro para el PSG, recurrieron a una virtud milenaria. Fue algo de lo que hablaron en el vestidor y lo aplicaron en la cancha en el segundo tiempo, con lo que les sirvió para prolongar el partido a tiempos extra y después definir el Bicampeonato de la Champions League a través de los penales.

La paciencia forma parte de la filosofía estoica, que ha sido transmitida desde años atrás y fue de lo que hablaron en el descanso de la final de la Champions League.

La paciencia resaltó en el vestidor del PSG al terminar el primer tiempo Reuters

“Hay que tener paciencia cuando enfrentamos a un equipo así. Si caes en esta trampa…, hay que tener mucha paciencia. Tienes que haber movimientos sin balón, eso fue”, reveló Vitinha en entrevista para TNT.

El Arsenal minimizó el potencial goleador del PSG y se fue adelante en el marcador al minuto 6 con un gol de Kai Havertz. Tras la plática en el vestidor, Ousmane Dembélé dio vida a los parisinos.

Vitinha reconoció que lo que hicieron hoy y en toda la Champions, merecían ganar el Bicampeonato Reuters

“Creo que hubo más de espacio en el segundo, aprovechamos eso muy bien. Sabíamos que iba a ser así, más con el gol del Arsenal. Arsenal es muy buen equipo, lo que hicimos hoy y en toda la Champions, merecimos ganar”, agregó el portugués, quien disputará el Mundial 2026.

VITINHA FUE EL JUGADOR DEL PARTIDO

El centrocampista del PSG fue nombrado Jugador del Partido, por parte del Grupo de Observadores Técnicos de la UEFA.

“Vitinha fue el mejor jugador del Paris esta noche. Tomó las riendas del centro del campo —especialmente en la segunda parte—, impulsando a su equipo hacia adelante y marcando el ritmo. Ha sido una actuación excelente por parte del centrocampista portugués”, indicaron.

Vitinha fue el Jugador del Partido de la Champions League Reuters

LOS NÚMEROS DE VITINHA EN LA FINAL DE LA CHAMPIONS LEAGUE: