Aficionado confunde Budapest con Bucarest y se pierde bicampeonato de PSG

Confundirse entre Hungría y Rumania no suena tan lógico al momento de hacer una reservación… pero todo cambia cuando se menciona Budapest con Bucarest, error que le costó a un aficionado no ver el bicampeonato del PSG frente al Arsenal.

PSG venció en penales a los Gunners para consagrarse por segunda ocasión consecutiva en la Champions League y arrancar sus festejos en Budapest, específicamente en la Puskas Arena.

Fue mediante redes sociales donde el aficionado del PSG, mismo que vestía el jersey con la ilusión de sumarle una nueva estrella, comentó su frustración al confundir Budapest (Hungría) con Bucarest (Rumania), ciudades que se encuentran a poco más de 800 kilómetros de distancia.

Así fue como el aficionado se hizo viral:

Su traslado era imposible, ya que se dio cuenta del error apenas unas cuantas horas antes de trasladarse al estadio para la Final de Champions League, ya que son 14 horas de traslado en tren, lo que significaba pederse absolutamente todo el compromiso entre los dirigidos por Mikel Arteta y Luis Enrique… además de sumarle unos cuantos euros más a su cuenta.

Existen dos buenas noticias para este aficionado. Una es que el PSG salió con el triunfo y su historia se hizo viral, por lo que la emoción del conjunto parisino podría significar en que tengan un detalle con él, desde invitarlo a un entrenamiento, celebración o -en el mejor de los casos- apoyarlo con el pago de su viaje, algo que sería un auténtico lujo y el traslado a felicidad pura.

La segunda de ellas: la siguiente edición de la Final de Champions League (2027) se llevará a cabo en la casa del Atlético en Madrid, ciudad que es prácticamente inconfundible con alguna ciudad del mundo…y en caso de confundirse, su error podría derivar en llegar al extinto Estadio Vicente Calderón (ya demolido) y no al Riyadh Air Metropolitano, algo que se resolvería en cuestión de minutos.

BFG