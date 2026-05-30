¡Mexicana histórica! Majo González, primera mujer en narrar una final de Champions

La mexicana Majo González cumplió uno de sus sueños e hizo historia. Se convirtió en la primera mujer en el habla hispana en narrar una final de la Champions League varonil, la de este sábado 30 de mayo de 2026 entre el PSG y el Arsenal.

“No es cualquier cosa, es una situación muy importante. Copas del mundo, Euros, pero la Champions League es algo muy distinto, es muy especial, La Orejona es La Orejona.

El tifo del PSG en la final de la Champions League Reuters

Previo a la final de la Champions, María José González explicó que, más allá de su trabajo, lo que disfruta es que los aficionados se emocionen con ella.

“Contar esa historia a través del futbol, eso es lo que vamos a hacer a través de esta final”, dijo en una entrevista que compartió TNT.

El tifo del Arsenal en la final de la Champions League Reuters

Majo González invitó a las niñas a que sigan soñando, perseguir el objetivo y seguirse preparando para que nadie te diga que no lo puede conseguir.

“Te pueden decir, no me gusta tu voz, tu estilo, pero no te pueden decir jamás que no estás preparada para hacer el trabajo que estás realizando. Ya entendí que no le voy a gustar a todo el mundo y entiendo que a mucha gente sí”, comentó.

La comentarista aseguró que da lo mejor de sí y prepara los partidos con una convicción e ilusión tremenda, pero sobre todo trabajando mucho.

Y así fue, Majo González mostró su profesionalismo en el transcurso del partido.