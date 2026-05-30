Liga MX guarda silencio por la muerte de Billy Álvarez; solo tres clubes se pronuncian

Horas después de confirmarse el fallecimiento de Guillermo "Billy" Álvarez Cuevas, ex presidente de Cruz Azul y de la Cooperativa Cruz Azul, el silencio ha predominado dentro del futbol mexicano. Hasta el momento, únicamente tres clubes de la Liga MX han emitido mensajes públicos de condolencias por la muerte del histórico y polémico dirigente celeste.

Ni las cuentas oficiales de la Liga MX ni las de la Federación Mexicana de Futbol habían publicado algún posicionamiento relacionado con el fallecimiento de Álvarez, quien dirigió a Cruz Azul durante más de tres décadas.

Cruz Azul ganó el título del Invierno 97 bajo el mandato de Billy Álvarez. Mexsport

Los únicos equipos que se pronunciaron en redes sociales fueron Necaxa, Pachuca y León, instituciones que compartieron esquelas para expresar sus condolencias a familiares y amigos del exdirectivo.

"Nos unimos a la pena que embarga a familiares y amigos por la irreparable pérdida de Guillermo Héctor Álvarez Cuevas", publicó Pachuca en uno de los mensajes difundidos tras conocerse la noticia.

Una figura marcada por la controversia

La escasa reacción dentro de la Liga MX no ha pasado desapercibida entre aficionados y analistas, aunque tampoco resulta del todo sorpresiva debido a la controversia que rodeó a Billy Álvarez durante los últimos años de su vida.

El exdirigente pasó sus últimos años enfrentando procesos judiciales y diversas acusaciones relacionadas con presuntas irregularidades financieras durante su gestión al frente de la Cooperativa Cruz Azul. Las investigaciones derivaron en una de las crisis institucionales más importantes en la historia reciente del club.

Cruz Azul disputó la final de la Copa Libertadores del 2001 con Álvarez Cuevas como presidente Mexsport

A lo largo de los años también circularon diversas versiones y señalamientos sobre supuestos actos relacionados con la operación deportiva del equipo; sin embargo, varias de estas acusaciones nunca fueron acreditadas ante las autoridades competentes.

Un personaje con peso en la historia del futbol mexicano

Más allá de las polémicas, Guillermo Álvarez fue una de las figuras con mayor influencia dentro del futbol mexicano durante más de 30 años. Su gestión estuvo marcada por títulos, finales perdidas, una larga sequía de campeonatos y cambios profundos en la estructura de Cruz Azul.

La ausencia de mensajes por parte de la mayoría de los clubes del futbol mexicano refleja el complejo legado que dejó Billy Álvarez, una figura que durante décadas tuvo protagonismo en la Liga MX y cuya muerte ha generado reacciones limitadas dentro del balompié nacional.