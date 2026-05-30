El anuncio NO OFICIAL de la lista final de México que causa furor

El Mundial 2026 no ha empezado, pero está dando varias sorpresas. Los anuncios de las listas de las selecciones acaparan la atención por las producciones que tienen en sus videos y causa mucha expectativa de cómo será la convocatoria de la Selección Mexicana. Un video NO OFICIAL está causando furor por el contenido que tiene, donde combina la cultura, la música de Juan Gabriel, la lucha libre y otros símbolos que identifican a los mexicanos, donde se da a conocer los supuestos 26 elegidos por Javier ‘El Vasco’ Aguirre.

El video arranca con un tema que identifica a los mexicanos en cada competición: “El Cielito Lindo”. Un corredor rarámuri reveló el nombre del primer convocado: ‘Ochoa’, haciendo referencia al portero que está por cumplir su sexto Mundial. Enseguida, figuraron los rostros de Guillermo, Raúl Rangel y Carlos Acevedo.

Después siguieron los defensas: Johan Vásquez, Jesús Gallardo, César Montes, Israel Reyes.

En las Pirámides de Teotihuacán y con globos aerostáticos a un lado, se revelaron los nombres de Erik Lira, Luis Romo y Jorge Sánchez.

El jaguar, el águila, una foto antigua del ahora Estadio CDMX, el volado en un partido de la Selección Mexicana, dieron paso al tema de Juan Gabriel “Hasta que te conocí”.

En uno de los canales de Xochimilco se reveló el llamado de Edson Álvarez. En un puesto de tacos se dieron a conocer otros apellidos, en el que se incluye a Luis Chávez.

La lucha libre no podía faltar, el balón del Mundial de México 86, el famoso remate de Manuel Negrete. Rafa Márquez, Cuauhtémoc Blanco, Javier ‘Chicharit’ Hernández y hasta el famoso “No era penal” también aparecen en escena.

La convocatoria de César 'Chino' Huerta Captura de pantalla

En un puesto de nieves en un parque se reveló la convocatoria de Álvaro Fidalgo. Una señora bordando un tortillero fue el llamado de Julián Quiñones. En un sombrero se escribió el nombre de Brian Gutiérrez, en un señalamiento de carretera los de Roberto Alvarado y Orbelín Pineda. En una cortina de un establecimiento el de Gilberto Mora, en una placa de un vocho el de Mateo Chávez.

En un anuncio el de Guillermo Martínez, en papel china el de Alexis Vega, en La Torre Latinoamericana el de César ‘Chino’ Huerta’, en una silla de metal el de Santiago Gimenez, en una estatua el de Raúl Jiménez, en unos guantes de box el de Armando ‘La Hormiga’ González.

El video cierra con una postal actual del Estadio CDMX.